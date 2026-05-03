Wendy Holdener glänzt als Model und zeigt Top-Bilder

Wendy Holdener macht seit Jahren auf den Ski-Pisten eine ausgezeichnete Figur. Nun tauscht die Schweizerin den Renndress gegen elegante Outfits und glänzt als Model.

Für das "Blush Dream Magazine" zeigt sich der Ski-Star von einer ganz besonderen Seite.

Die Slalom-Spezialistin ziert das Cover der aktuellen Ausgabe und gewährt ihren Fans via Social Media exklusive Einblicke in das Shooting.

"Eine Ehre": Holdener erobert das Cover

Auf Instagram teilt die Schweizerin ihre Begeisterung über den Ausflug in die Modewelt.

Zu dem eleganten Coverbild, das sie in einem stilvollen schwarzen Kleid vor einer Kulisse aus Skiern zeigt, schreibt sie: "Es ist eine Ehre, auf dem nächsten Blush Dream Magazine Cover gefeatured zu werden."

Doch es bleibt nicht nur bei einem Bild. Holdener legt mit einer Auswahl ihrer persönlichen Highlights aus dem Editorial-Shooting des vergangenen Monats nach.

"Favorite pictures from my editorial shooting last month. Thanks to everyone involved. Love your work!", freut sich die Athletin über das Ergebnis der Zusammenarbeit.