Am Sonntag geht mit Julia Scheib eine der größten Medaillen-Hoffnungen Österreichs bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo an den Start.

Der Riesentorlauf der Frauen geht über die Bühne, die Steirerin ist als Weltcup-Leaderin eine der Top-Favoritinnen auf Gold. Start des 1. Durchgangs ist um 10:00 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Norwegerin eröffnet

Thea Louise Stjernesund (NOR) wird den Auftakt machen, gefolgt von Peking-Olympiasiegerin Sara Hector (SWE).

Mit der 3 ist Superstar Mikaela Shiffrin (USA) dran, die 4 trägt Kranjska-Gora-Triumphatorin Camille Rast (SUI).

Julia Scheib hat Nummer 7

Als fünfte Läuferin geht Paula Moltzan (USA) aus dem Starthaus, nach Alice Robinson (NZL) schließt Scheib die Top-Gruppe ab.

Auf die nächste ÖSV-Athletin muss etwas gewartet werden, Stephanie Brunner hat Nummer 22. Nina Astner (26) und Lisa Hörhager (36) sind ebenfalls für Rot-Weiß-Rot am Start.