Am Sonntag steht bei den Olympischen Spielen ein dichtes Programm an.

Der Tag beginnt um 10:00 mit dem Riesentorlauf der Frauen, bei dem unter anderem die Weltcupführende Julia Scheib auf eine Medaille hofft. Der zweite Durchgang findet ab 13:30 Uhr statt.

Dazwischen findet der erste Lauf beim Monobob-Bewerb der Frauen statt (10:00 Uhr/2. Lauf ab 11:50 Uhr).

In Livigno starten die Ski-Freestyler um 10:30 Uhr mit dem Dual-Moguls-Bewerb in den Tag, ehe der Kampf um Medaillen in der 12,5 Kilometer Männer-Entscheidung im Biathlon ansteht (11:15 Uhr), drei Stunden später starten die Frauen in die 10 Kilometer Verfolgung. Die Staffel der Skilangläufer über 4x7,5 Kilometer geht um 12:00 in Val di Fiemme über die Bühne.

Nach den bisherigen großen Erfolgen der österreichischen Snowboarder dürfen sich die Zuschauer um 13:45 Uhr auf den Mixed-Teambewerb im Snowboard-Cross freuen.

Um 16:00 Uhr geht es dann wieder zurück aufs Eis, die Mannschaftsverfolgung der Männer geht beim Eisschnellauf über die Bühne. Die Frauen starten um 17:00 Uhr über 500 Meter. Das Eis hinab geht es beim Skeleton für die Mixed-Teams um 18:00 Uhr.

Zum Abschluss kommen Lisa Eder und Co. beim Skispringen von der Großschanze an die Reihe (18:45 Uhr).

