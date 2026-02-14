Scheib erwartet RTL-Battle: Das ist ihre größte Gold-Konkurrentin

Julia Scheib geht als große Favoritin in den Olympia-Riesentorlauf am Sonntag in Cortina (10:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Die Steirerin erwartet ein Rennen, "in dem jeder all in gehen wird". Dementsprechend groß sei der Kreis der Medaillen-Kandidatinnen.

Neben der zweifachen Saisonsiegerin Alice Robinson (NZL) sowie Camille Rast (SUI) und Sara Hector (SWE) hat Scheib auch Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone ganz oben auf der Rechnung.

"Sie weiß einfach, wie man gewinnt, das hat sie die letzten Jahre unfassbar gezeigt. Und sie hat im Vorhinein auch schon auf dem Hang trainiert", gibt Scheib zu bedenken.

Scheib: "Wir werden uns ein ordentlichen Battle liefern"

Brignones Triumph im Super-G nur 315 Tage nach ihrer schweren Verletzung hat bei der Steirerin Eindruck hinterlassen.

"Hut ab, wie sie performt hat. Dass sie bei so einer (schlechten; Anm.) Sicht so runterfährt, hat mich schwer beeindruckt. Ich habe mich irrsinnig für sie gefreut."

Scheib verspricht ein spannendes Rennen: "Das Niveau im Riesentorlauf ist sehr hoch. Wir werden uns schon ein ordentliches Battle liefern."