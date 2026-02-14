NEWS

Scheib erwartet RTL-Battle: Das ist ihre größte Gold-Konkurrentin

Julia Scheib rechnet im Olympia-Riesentorlauf mit vielen Medaillen-Kandidatinnen. Diese Konkurrentin hat sie ganz oben auf der Rechnung.

Scheib erwartet RTL-Battle: Das ist ihre größte Gold-Konkurrentin Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Julia Scheib geht als große Favoritin in den Olympia-Riesentorlauf am Sonntag in Cortina (10:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Die Steirerin erwartet ein Rennen, "in dem jeder all in gehen wird". Dementsprechend groß sei der Kreis der Medaillen-Kandidatinnen.

Neben der zweifachen Saisonsiegerin Alice Robinson (NZL) sowie Camille Rast (SUI) und Sara Hector (SWE) hat Scheib auch Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone ganz oben auf der Rechnung.

"Sie weiß einfach, wie man gewinnt, das hat sie die letzten Jahre unfassbar gezeigt. Und sie hat im Vorhinein auch schon auf dem Hang trainiert", gibt Scheib zu bedenken.

Scheib: "Wir werden uns ein ordentlichen Battle liefern"

Brignones Triumph im Super-G nur 315 Tage nach ihrer schweren Verletzung hat bei der Steirerin Eindruck hinterlassen.

"Hut ab, wie sie performt hat. Dass sie bei so einer (schlechten; Anm.) Sicht so runterfährt, hat mich schwer beeindruckt. Ich habe mich irrsinnig für sie gefreut."

Scheib verspricht ein spannendes Rennen: "Das Niveau im Riesentorlauf ist sehr hoch. Wir werden uns schon ein ordentliches Battle liefern."

Party mit Brignone! So ließ es Hütter im Österreich-Haus krachen

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Gold für Scheib? "Ich habe geschaut, dass keine Hektik ausbricht"

Gold für Scheib? "Ich habe geschaut, dass keine Hektik ausbricht"

Olympia
2
Olympia: Die Startliste für den Riesentorlauf der Frauen

Olympia: Die Startliste für den Riesentorlauf der Frauen

Olympia
1
"War leider zu wenig": Enttäuschung bei Brennsteiner

"War leider zu wenig": Enttäuschung bei Brennsteiner

Olympia
3
Premiere für Brasilien! Braathen schreibt Ski-Geschichte

Premiere für Brasilien! Braathen schreibt Ski-Geschichte

Olympia
8
Medaillenspiegel - Ski Alpin bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Medaillenspiegel - Ski Alpin bei Olympia 2026! Aktueller Stand

Olympia
Startliste für den Olympia-Riesentorlauf der Männer

Startliste für den Olympia-Riesentorlauf der Männer

Olympia
1
Olympia LIVE: Andermann im Shorttrack-Halbfinale

Olympia LIVE: Andermann im Shorttrack-Halbfinale

Olympia

Kommentare

Julia Scheib Federica Brignone Camille Rast Sara Hector LAOLA1+ Daniela Kulovits Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026