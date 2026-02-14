Braathens Botschaft auf der größtmöglichen Bühne

Es wird Samba getanzt bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Lucas Pinheiro Braathen schreibt mit seinem Sieg im Riesentorlauf Geschichte – es ist das erste Gold für Brasilien bei Winterspielen.

Danach schwingt der 25-Jährige im Zielraum der Stelvio die Hüften.

"Brasilien ist nicht hier, um nur teilzunehmen, wir sind hier, um den Unterschied zu machen", sagt Braathen mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme bei "Eurosport".

Braathen ist im Ski-Olymp angekommen – dabei stand seine Karriere vor zweieinhalb Jahren am Scheideweg.

Braathens Mission

Damals noch unter norwegischer Flagge fahrend, trat Braathen im Herbst 2023 überraschend zurück. Er war ausgebrannt von Strukturen, die ihm zu eng erscheinen, von Regeln, die zu wenig Individualität zulassen, von einem System, das in seinen Augen wenig Raum für Kreativität hat.

Der "Paradiesvogel", der lange Zeit aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes - er lackiert sich die Fingernägel bunt, trägt Röcke - polarisierte, wollte sich nicht in eine Schublade stecken lassen.