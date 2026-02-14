Braathens Botschaft auf der größtmöglichen Bühne

Egal welche Sprache, Hautfarbe, Herkunft, Kultur: Wichtig ist, wie du im Herz bist.
Mit seinem Comeback unter brasilianischer Flagge im Herbst 2024 startete Braathen auch in eine Mission: Er will verändern – den Sport, den Zugang dazu, und vielleicht auch ein wenig die Denkweise jener, die ihn ausüben.
Gold? Braathens Definition von Erfolg
Diese Mission ist mit dem Olympiasieg nicht beendet – im Gegenteil. Braathen nutzt die größtmögliche Sport-Bühne, um seine Message weiter zu verbreiten.
"Dass ich Olympiasieger bin, ist nur ein Resultat. Mein Ziel ist, authentisch zu sein und skizufahren als der Mensch, der ich bin. Wenn ich das sein kann, kommen auch die Resultate", sagt Braathen nach seiner Gold-Fahrt im "ORF".
Er hofft, dass möglichst viele Menschen diesen historischen Sport-Moment miterlebt haben. "Damit alle wissen, was möglich ist. Egal welche Sprache, Hautfarbe, Herkunft, Kultur: Wichtig ist, wie du im Herz bist."
So sein zu dürfen, wie man ist – das steht für Braathen über jeder Medaille. "Egal, ob ich heute Erster, Zweiter oder Fünfter geworden wäre – ich bin mit meinem Herzen gefahren und das ist meine Definition von Erfolg."