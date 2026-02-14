NEWS

Braathens Botschaft auf der größtmöglichen Bühne

Lucas Braathen schreibt mit seinem Olympiasieg Sport-Geschichte - und setzt dabei ein Zeichen für Freiheit, Vielfalt und den eigenen Weg.

Daniela Kulovits
Es wird Samba getanzt bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Lucas Pinheiro Braathen schreibt mit seinem Sieg im Riesentorlauf Geschichte – es ist das erste Gold für Brasilien bei Winterspielen. Medaillenspiegel >>>

Danach schwingt der 25-Jährige im Zielraum der Stelvio die Hüften.

"Brasilien ist nicht hier, um nur teilzunehmen, wir sind hier, um den Unterschied zu machen", sagt Braathen mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme bei "Eurosport".

Braathen ist im Ski-Olymp angekommen – dabei stand seine Karriere vor zweieinhalb Jahren am Scheideweg.

Braathens Mission 

Damals noch unter norwegischer Flagge fahrend, trat Braathen im Herbst 2023 überraschend zurück. Er war ausgebrannt von Strukturen, die ihm zu eng erscheinen, von Regeln, die zu wenig Individualität zulassen, von einem System, das in seinen Augen wenig Raum für Kreativität hat.

Der "Paradiesvogel", der lange Zeit aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes - er lackiert sich die Fingernägel bunt, trägt Röcke - polarisierte, wollte sich nicht in eine Schublade stecken lassen.

Egal welche Sprache, Hautfarbe, Herkunft, Kultur: Wichtig ist, wie du im Herz bist.

Lucas Braathens Botschaft nach seinem Olympiasieg

Mit seinem Comeback unter brasilianischer Flagge im Herbst 2024 startete Braathen auch in eine Mission: Er will verändern – den Sport, den Zugang dazu, und vielleicht auch ein wenig die Denkweise jener, die ihn ausüben.

Gold? Braathens Definition von Erfolg

Diese Mission ist mit dem Olympiasieg nicht beendet – im Gegenteil. Braathen nutzt die größtmögliche Sport-Bühne, um seine Message weiter zu verbreiten.

"Dass ich Olympiasieger bin, ist nur ein Resultat. Mein Ziel ist, authentisch zu sein und skizufahren als der Mensch, der ich bin. Wenn ich das sein kann, kommen auch die Resultate", sagt Braathen nach seiner Gold-Fahrt im "ORF".

Er hofft, dass möglichst viele Menschen diesen historischen Sport-Moment miterlebt haben. "Damit alle wissen, was möglich ist. Egal welche Sprache, Hautfarbe, Herkunft, Kultur: Wichtig ist, wie du im Herz bist."

So sein zu dürfen, wie man ist – das steht für Braathen über jeder Medaille. "Egal, ob ich heute Erster, Zweiter oder Fünfter geworden wäre – ich bin mit meinem Herzen gefahren und das ist meine Definition von Erfolg."

