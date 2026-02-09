NEWS

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Gemeinsam mit Vincent Kriechmayr springt der Tiroler in der Entscheidung noch auf Rang zwei. Gold geht an die Schweiz.

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille Foto: © GEPA
Manuel Feller und Vincent Kriechmayr holen in der Team-Kombination die Silbermedaille!

Der Tiroler zeigt im Slalom einen herausragenden Lauf und macht noch einen Sprung von Rang sieben aufs Stockerl.

Gold sichern sich in überlegener Manier Abfahrts-Olympiasieger Franjo Von Allmen und Tanguy Nef. Die Schweizer haben am Ende 0,99 Sekunden Vorsprung auf das ÖSV-Duo. Marco Odermatt und Loic Meillard landen ex aequo mit Feller/Kriechmayr auf Rang zwei.

Drei Hundertstel fehlen Haaser/Matt

Blech geht an Raphael Haaser und Michael Matt. Dem Duo fehlen am Ende nur drei Hundertstel auf eine Medaille. Die Steigerung im Slalom sollte nicht für Edelmetall reichen.

Stefan Babinsky/Fabio Gstrein schlossen als Achte (+1,41) ab, Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz wurden Elfte (+1,86.). Für Feller war es nach Silber im Teambewerb 2018 die zweite olympische Medaille, Kriechmayr kommt diese Ehre bei Spielen zum ersten Mal zu.

