Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Manuel Feller und Vincent Kriechmayr holen in der Team-Kombination die Silbermedaille!

Der Tiroler zeigt im Slalom einen herausragenden Lauf und macht noch einen Sprung von Rang sieben aufs Stockerl.

Gold sichern sich in überlegener Manier Abfahrts-Olympiasieger Franjo Von Allmen und Tanguy Nef. Die Schweizer haben am Ende 0,99 Sekunden Vorsprung auf das ÖSV-Duo. Marco Odermatt und Loic Meillard landen ex aequo mit Feller/Kriechmayr auf Rang zwei.