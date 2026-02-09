Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Silber für Österreich! Sieger-Bilder der Team-Kombi
Drei Hundertstel fehlen Haaser/Matt
Blech geht an Raphael Haaser und Michael Matt. Dem Duo fehlen am Ende nur drei Hundertstel auf eine Medaille. Die Steigerung im Slalom sollte nicht für Edelmetall reichen.
Stefan Babinsky/Fabio Gstrein schlossen als Achte (+1,41) ab, Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz wurden Elfte (+1,86.). Für Feller war es nach Silber im Teambewerb 2018 die zweite olympische Medaille, Kriechmayr kommt diese Ehre bei Spielen zum ersten Mal zu.