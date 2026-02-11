Jahr
Gold
Silber
Bronze
2026
Franjo von Allmen (SUI)
Ryan Cochran-Siegle (USA)
Marco Odermatt (SUI)
2022
Matthias Mayer (AUT)
Ryan Cochran-Siegle (USA)
Aleksander Aamodt Kilde (NOR)
2018
Matthias Mayer (AUT)
Beat Feuz (SUI)
Kjetil Jansrud (NOR)
2014
Kjetil Jansrud (NOR)
Andrew Weibrecht (USA)
Miller (USA)/Hudec (CAN)
2010
Aksel Svindal (NOR)
Bode Miller (USA)
Andrew Weibrecht (USA)
2006
Kjetil-Andre Aamodt (NOR)
Hermann Maier (AUT)
Ambrosi Hoffmann (SUI)
2002
Kjetil-Andre Aamodt (NOR)
Stephan Eberharter (AUT)
Andreas Schifferer (AUT)
1998
Hermann Maier (AUT)
Knauß (AUT)/Cuche (SUI)
1994
Markus Wasmeier (GER)
Tommy Moe (USA)
Kjetil-Andre Aamodt (NOR)
1992
Kjetil-Andre Aamodt (NOR)
Marc Giradelli (LUX)
Jan Einar Thorsen (NOR)
1988
Franck Piccard (FRA)
Helmut Mayer (AUT)
Lars-Börje Eriksson (SWE)
NEWS
Alle Olympiasieger im Super-G der Männer
Wer holte olympisches Gold? Von der Premiere 1988 bis heute - entdecke alle Olympiasieger und Medaillengewinner in der Übersicht!
Der Super-G der Herren steht seit den Spielen 1988 in Calgary auf dem olympischen Programm. In der vergleichsweise jungen Geschichte dieser Disziplin konnte Österreich bisher drei Mal die Goldmedaille erringen.
In der Statistik findest du alle Olympiasieger im Super-G der Herren. Erfahre hier, welche Nationen im Super-G den Ton angeben und welche Athleten auf der Jagd nach den Hundertstelsekunden olympisches Gold erobern konnten.