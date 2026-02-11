NEWS

Alle Olympiasieger im Super-G der Männer

Wer holte olympisches Gold? Von der Premiere 1988 bis heute - entdecke alle Olympiasieger und Medaillengewinner in der Übersicht!

Alle Olympiasieger im Super-G der Männer Foto: © getty
Kommentare

Der Super-G der Herren steht seit den Spielen 1988 in Calgary auf dem olympischen Programm. In der vergleichsweise jungen Geschichte dieser Disziplin konnte Österreich bisher drei Mal die Goldmedaille erringen.

In der Statistik findest du alle Olympiasieger im Super-G der Herren. Erfahre hier, welche Nationen im Super-G den Ton angeben und welche Athleten auf der Jagd nach den Hundertstelsekunden olympisches Gold erobern konnten.

Alle Olympiasieger und Medaillengewinner im Super-G:

Jahr

Gold

Silber

Bronze

2026

Franjo von Allmen (SUI)

Ryan Cochran-Siegle (USA)

Marco Odermatt (SUI)

2022

Matthias Mayer (AUT)

Ryan Cochran-Siegle (USA)

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

2018

Matthias Mayer (AUT)

Beat Feuz (SUI)

Kjetil Jansrud (NOR)

2014

Kjetil Jansrud (NOR)

Andrew Weibrecht (USA)

Miller (USA)/Hudec (CAN)

2010

Aksel Svindal (NOR)

Bode Miller (USA)

Andrew Weibrecht (USA)

2006

Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

Hermann Maier (AUT)

Ambrosi Hoffmann (SUI)

2002

Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

Stephan Eberharter (AUT)

Andreas Schifferer (AUT)

1998

Hermann Maier (AUT)

Knauß (AUT)/Cuche (SUI)

1994

Markus Wasmeier (GER)

Tommy Moe (USA)

Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

1992

Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

Marc Giradelli (LUX)

Jan Einar Thorsen (NOR)

1988

Franck Piccard (FRA)

Helmut Mayer (AUT)

Lars-Börje Eriksson (SWE)

Mehr zum Thema

ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

Olympia
Historisch! Olympia-König von Allmen vollbringt Gold-Hattrick

Historisch! Olympia-König von Allmen vollbringt Gold-Hattrick

Olympia
6
Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Olympia
Olympia LIVE: Der Super-G der Männer

Olympia LIVE: Der Super-G der Männer

Olympia
13
Super-G-Quartett der Frauen steht fest

Super-G-Quartett der Frauen steht fest

Olympia
Diagnose da! Auch Moreno bei Olympia-Abfahrt schwer verletzt

Diagnose da! Auch Moreno bei Olympia-Abfahrt schwer verletzt

Olympia
2

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Peking Olympische Spiele Olympische Winterspiele Ski Alpin Ski Alpin - Olympia 2022 Super-G