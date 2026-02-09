NEWS

Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Die ehemaligen Zimmerkollegen Kriechmayr und Feller gewannen in der Teamkombi doch noch eine Medaille. Das Speed-Ass spitzt bereits auf den Super-G.

Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille" Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Ganz seinem Naturell entsprechend überließ Vincent Kriechmayr seinem Teampartner Manuel Feller die Lorbeeren.

"Manu hat mich rausgerissen", sagte der Abfahrer Kriechmayr nach Olympia-Silber in der alpinen Teamkombination und Fellers gelungener Aufholjagd im Slalom. "Schön, mit Manu den Moment zu teilen, er hat einen mega Job gemacht", meinte Kriechmayr. Beide teilten einst in jungen Jahren im Europacup das Zimmer.

Gemeinsam eines Tages am Olympia-Podest zu stehen, hätte Kriechmayr damals nicht recht geglaubt. "Der Manu hätte wahrscheinlich gleich gesagt, er glaubt das. Ich hätte gesagt, schauen wir mal. Wir sind schon zwei g'scheite Pfeifen. So wie wir damals im Europacup agiert haben, hätte ich das nicht angenommen", sagte der 34-jährige Kriechmayr.

Kriechmayrs Welt verändert sich durch Silber nicht

Bei seinen dritten Winterspielen kam Kriechmayr erstmals in den Genuss einer Medaille. "Es ist jetzt nicht so, dass mir ein Stein vom Herzen fällt", antwortete er am Podium der Pressekonferenz mit schonungsloser Ehrlichkeit.

Dafür erntete der fast stoische Oberösterreicher einige Lacher vom daneben sitzenden Schweizer Duo Marco Odermatt und Loic Meillard, mit denen sich Österreichs-Duett die Medaille teilte. Er wolle nicht lügen, rechtfertigte sich Kriechmayr und lachte.

"Die Welt hätte sich auch ohne die Medaille weitergedreht. Schön, aber um ehrlich zu sein, möchte ich natürlich eine Einzel-Medaille", erklärte Kriechmayr gegenüber der APA. "Ich habe im Super-G noch die Chance, da werde ich mein Bestes geben."

Silber für Österreich! Sieger-Bilder der Team-Kombi

Slideshow starten

19 Bilder

Fellers Aufholjagd zur zweiten Team-Medaille

Für Feller war es nach Silber im Teambewerb 2018 die zweite olympische Medaille.

"Diese ist vom Stellenwert eindeutig höher einzuschätzen. Ich war bei meiner ersten Silbermedaille nur Ersatzfahrer. Hier haben wir die besten Abfahrer und Slalomfahrer am Start und auch wenn es nur 21 Teams sind, sind es sicher zehn, die um eine Goldmedaille mitfahren können", sagte Feller.

Dank der zweitschnellsten Slalomzeit des Tirolers machte das ÖOC-Duo noch einen Sprung von sieben auf zwei. "Ich wusste, ich kann nur mit 100 Prozent reingehen und das ist mir super aufgegangen", sagte Feller und lobte seinen Teamkameraden.

"Es gehört ein zweiter Partner dazu. Der Vinc hat einen super Job gemacht, bis zur letzten Zwischenzeit war das seine beste Abfahrt die Woche. Es ist gekommen, wie es sollte und gewonnen haben wir die Medaille gemeinsam."

Keine wilde Party

Lange Feierlichkeiten waren nicht angesagt. Man werde zwar mit einem Gläschen anstoßen, meinte Kriechmayr. "Für mich wird es sicher keine Party werden. Ich habe morgen Super-G-Training, übermorgen das Rennen. Bei Gold wäre es vielleicht anders ausgefallen."

Auch Feller hat noch eine wichtige Aufgabe vor sich. "Ich ziehe immer noch ein bissl meine Leiste mit, die ich versorgen soll. Deshalb fahre ich heim und schaue, dass ich am nächsten Montag im Slalom bereit bin."

Zum Medaillenspiegel >>>

Mehr zum Thema

Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Olympia
Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Olympia
21
Olympia LIVE: Silber für Feller/Kriechmayr in Team-Kombination

Olympia LIVE: Silber für Feller/Kriechmayr in Team-Kombination

Olympia
35
Kriechmayr hadert nach Abfahrt: "Bin richtig sauer"

Kriechmayr hadert nach Abfahrt: "Bin richtig sauer"

Olympia
Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Olympia
Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia
1
Eisschnellläuferinnen Herzog und Rosner laufen hintennach

Eisschnellläuferinnen Herzog und Rosner laufen hintennach

Olympia

Kommentare

Manuel Feller Vincent Kriechmayr Wintersport Olympische Winterspiele Olympia 2026 Olympia Olympische Spiele Olympische Spiele 2026 Bormio Mailand Cortina d'Ampezzo Ski Alpin Ski Alpin - Olympia 2026 ÖSV-Herren ÖSV-Skiteam