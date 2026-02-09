Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Silber für Österreich! Sieger-Bilder der Team-Kombi
Fellers Aufholjagd zur zweiten Team-Medaille
Für Feller war es nach Silber im Teambewerb 2018 die zweite olympische Medaille.
"Diese ist vom Stellenwert eindeutig höher einzuschätzen. Ich war bei meiner ersten Silbermedaille nur Ersatzfahrer. Hier haben wir die besten Abfahrer und Slalomfahrer am Start und auch wenn es nur 21 Teams sind, sind es sicher zehn, die um eine Goldmedaille mitfahren können", sagte Feller.
Dank der zweitschnellsten Slalomzeit des Tirolers machte das ÖOC-Duo noch einen Sprung von sieben auf zwei. "Ich wusste, ich kann nur mit 100 Prozent reingehen und das ist mir super aufgegangen", sagte Feller und lobte seinen Teamkameraden.
"Es gehört ein zweiter Partner dazu. Der Vinc hat einen super Job gemacht, bis zur letzten Zwischenzeit war das seine beste Abfahrt die Woche. Es ist gekommen, wie es sollte und gewonnen haben wir die Medaille gemeinsam."
Keine wilde Party
Lange Feierlichkeiten waren nicht angesagt. Man werde zwar mit einem Gläschen anstoßen, meinte Kriechmayr. "Für mich wird es sicher keine Party werden. Ich habe morgen Super-G-Training, übermorgen das Rennen. Bei Gold wäre es vielleicht anders ausgefallen."
Auch Feller hat noch eine wichtige Aufgabe vor sich. "Ich ziehe immer noch ein bissl meine Leiste mit, die ich versorgen soll. Deshalb fahre ich heim und schaue, dass ich am nächsten Montag im Slalom bereit bin."