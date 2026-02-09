Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Ganz seinem Naturell entsprechend überließ Vincent Kriechmayr seinem Teampartner Manuel Feller die Lorbeeren.

"Manu hat mich rausgerissen", sagte der Abfahrer Kriechmayr nach Olympia-Silber in der alpinen Teamkombination und Fellers gelungener Aufholjagd im Slalom. "Schön, mit Manu den Moment zu teilen, er hat einen mega Job gemacht", meinte Kriechmayr. Beide teilten einst in jungen Jahren im Europacup das Zimmer.

Gemeinsam eines Tages am Olympia-Podest zu stehen, hätte Kriechmayr damals nicht recht geglaubt. "Der Manu hätte wahrscheinlich gleich gesagt, er glaubt das. Ich hätte gesagt, schauen wir mal. Wir sind schon zwei g'scheite Pfeifen. So wie wir damals im Europacup agiert haben, hätte ich das nicht angenommen", sagte der 34-jährige Kriechmayr.

Kriechmayrs Welt verändert sich durch Silber nicht

Bei seinen dritten Winterspielen kam Kriechmayr erstmals in den Genuss einer Medaille. "Es ist jetzt nicht so, dass mir ein Stein vom Herzen fällt", antwortete er am Podium der Pressekonferenz mit schonungsloser Ehrlichkeit.

Dafür erntete der fast stoische Oberösterreicher einige Lacher vom daneben sitzenden Schweizer Duo Marco Odermatt und Loic Meillard, mit denen sich Österreichs-Duett die Medaille teilte. Er wolle nicht lügen, rechtfertigte sich Kriechmayr und lachte.

"Die Welt hätte sich auch ohne die Medaille weitergedreht. Schön, aber um ehrlich zu sein, möchte ich natürlich eine Einzel-Medaille", erklärte Kriechmayr gegenüber der APA. "Ich habe im Super-G noch die Chance, da werde ich mein Bestes geben."