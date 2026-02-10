Olympia: Startliste für den Super-G der Männer
Vincent Kriechmayr will eine Einzel-Medaille nach Team-Kombi-Silber. Überhaupt hat Österreich mehrere Medaillenanwärter am Start. Die Startnummern:
Am Mittwoch wartet auf die alpinen Ski-Männer die dritte Medaillen-Entscheidung bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina.
Für Österreich bestreiten Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser, Stefan Babinsky und Marco Schwarz bestreiten den Super-G in Bormio, Rennstart ist um 11:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Franzose eröffnet
Als erster Läufer steht Nils Allegre aus Frankreich am Start, mit Nummer 6 eröffnet Alexis Monney (SUI) die Top-Gruppe. Nach ihm folgt Doppel-Olympiasieger Franjo von Allmen (7).
Der erste Österreicher ist Raphael Haaser mit Nummer 8, der italienische Shootingstar Giovanni Franzoni hat die 9. Mit der 10 ist Superstar Marco Odermatt an der Reihe, die 11 trägt Stefan Babinsky.
Kriechmayr schließt Top-Gruppe ab
Startnummer 13 wurde an Routinier Dominik Paris vergeben, nach Stefan Rogentin (SUI/14) schließt Vincent Kriechmayr (15) die Top-Gruppe ab. Direkt danach geht mit Marco Schwarz (16) der letzte ÖSV-Athlet auf die Strecke.
Insgesamt sind 42 Läufer am Start.