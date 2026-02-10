NEWS

Olympia: Startliste für den Super-G der Männer

Vincent Kriechmayr will eine Einzel-Medaille nach Team-Kombi-Silber. Überhaupt hat Österreich mehrere Medaillenanwärter am Start. Die Startnummern:

Olympia: Startliste für den Super-G der Männer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Mittwoch wartet auf die alpinen Ski-Männer die dritte Medaillen-Entscheidung bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina.

Für Österreich bestreiten Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser, Stefan Babinsky und Marco Schwarz bestreiten den Super-G in Bormio, Rennstart ist um 11:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Franzose eröffnet

Als erster Läufer steht Nils Allegre aus Frankreich am Start, mit Nummer 6 eröffnet Alexis Monney (SUI) die Top-Gruppe. Nach ihm folgt Doppel-Olympiasieger Franjo von Allmen (7).

Der erste Österreicher ist Raphael Haaser mit Nummer 8, der italienische Shootingstar Giovanni Franzoni hat die 9. Mit der 10 ist Superstar Marco Odermatt an der Reihe, die 11 trägt Stefan Babinsky.

Kriechmayr schließt Top-Gruppe ab

Startnummer 13 wurde an Routinier Dominik Paris vergeben, nach Stefan Rogentin (SUI/14) schließt Vincent Kriechmayr (15) die Top-Gruppe ab. Direkt danach geht mit Marco Schwarz (16) der letzte ÖSV-Athlet auf die Strecke.

Insgesamt sind 42 Läufer am Start.

GOLD! Die Jubelbilder der Team-Kombi

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Olympia
Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Olympia
4
Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Silber! Feller und Kriechmayr jubeln in Team-Kombi über Medaille

Olympia
22
Olympia LIVE: Silber für Feller/Kriechmayr in Team-Kombination

Olympia LIVE: Silber für Feller/Kriechmayr in Team-Kombination

Olympia
37
Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Olympia
1
Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia
2
Tränen bei Gold-Duo: "Wir wissen, wo wir herkommen"

Tränen bei Gold-Duo: "Wir wissen, wo wir herkommen"

Olympia
4

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo ÖSV-Skiteam Marco Odermatt ÖSV-Herren Raphael Haaser Mailand Marco Schwarz Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Vincent Kriechmayr Super-G Stefan Babinsky Bormio Franjo von Allmen Ski Alpin - Olympia 2026