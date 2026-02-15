Nach zweitem Gold: Brignone kündigt Party im Austria House an

Federica Brignone verblüfft die Sportwelt nach Super-G-Gold auch mit jenem im Riesentorlauf.

Die Italienerin, die erst im Jänner ihr Comeback nach der schweren Verletzung gegeben hat, holt sich am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Cortina den Sieg und damit ihre zweite Goldmedaille binnen weniger Tage.

Feiern will die Doppel-Olympiasiegerin ihren neuerlichen Triumph im Austria-House in Cortina, wie sie auf der Pressekonferenz nach dem Rennen verrät. Dort war sie auch schon nach der Goldenen im Super-G zu Gast.

"Ich wusste natürlich, dass ich noch den Riesentorlauf fahren muss, also habe ich es nicht übertrieben. Ich hatte einfach ein bisschen Spaß", erzählt die Italienerin vom Abend nach ihrem ersten Olympiasieg. "Danach hat aber mein Bein vom Tanzen ein wenig wehgetan. Als ich zurück im Hotel war, habe ich bis ein Uhr morgens Eis aufgelegt."

"Ich weiß, es wird eine gute Party"

Auch das konnte Brignone offenbar nicht bremsen, im Riesentorlauf dominierte sie die Konkurrenz.

Am Abend soll nun mit Familie und Freunden wieder im Österreich-Haus angestoßen werden. "Ich weiß, es wird eine gute Party", grinst Brignone.