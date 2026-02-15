NEWS

Nach zweitem Gold: Brignone kündigt Party im Austria House an

Doppel-Gold! Federica Brignone gewinnt nach dem Super-G auch den Riesentorlauf – und will wieder im Österreich-Haus feiern: "Ich weiß, es wird eine gute Party."

Nach zweitem Gold: Brignone kündigt Party im Austria House an Foto: © GEPA
Daniela Kulovits
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Federica Brignone verblüfft die Sportwelt nach Super-G-Gold auch mit jenem im Riesentorlauf.

Die Italienerin, die erst im Jänner ihr Comeback nach der schweren Verletzung gegeben hat, holt sich am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Cortina den Sieg und damit ihre zweite Goldmedaille binnen weniger Tage.

Olympia 2026 - Medaillenspiegel >>>

Feiern will die Doppel-Olympiasiegerin ihren neuerlichen Triumph im Austria-House in Cortina, wie sie auf der Pressekonferenz nach dem Rennen verrät. Dort war sie auch schon nach der Goldenen im Super-G zu Gast.

"Ich wusste natürlich, dass ich noch den Riesentorlauf fahren muss, also habe ich es nicht übertrieben. Ich hatte einfach ein bisschen Spaß", erzählt die Italienerin vom Abend nach ihrem ersten Olympiasieg. "Danach hat aber mein Bein vom Tanzen ein wenig wehgetan. Als ich zurück im Hotel war, habe ich bis ein Uhr morgens Eis aufgelegt."

"Ich weiß, es wird eine gute Party"

Auch das konnte Brignone offenbar nicht bremsen, im Riesentorlauf dominierte sie die Konkurrenz.

Am Abend soll nun mit Familie und Freunden wieder im Österreich-Haus angestoßen werden. "Ich weiß, es wird eine gute Party", grinst Brignone.

Party mit Brignone! So ließ es Hütter im Österreich-Haus krachen

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Scheib verpasst Medaille: "Ich will es nicht auf andere schieben"

Scheib verpasst Medaille: "Ich will es nicht auf andere schieben"

Olympia
6
Scheib erwartet RTL-Battle: Das ist ihre größte Gold-Konkurrentin

Scheib erwartet RTL-Battle: Das ist ihre größte Gold-Konkurrentin

Olympia
Doppel-Olympiasiegerin Brignone: "Habe keine Worte"

Doppel-Olympiasiegerin Brignone: "Habe keine Worte"

Olympia
3
Doppel-Olympiasiegerin! Brignone deklassiert die Konkurrenz

Doppel-Olympiasiegerin! Brignone deklassiert die Konkurrenz

Olympia
19
Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia
2
Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Olympia
2
Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia-Halbzeit: Die Medaillen-Chancen in Woche zwei

Olympia

Kommentare

Federica Brignone Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Daniela Kulovits