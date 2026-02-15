Doppel-Olympiasiegerin! Brignone deklassiert die Konkurrenz

Nach Gold im Super-G legt Federica Brignone im Riesentorlauf nach und darf sich nun Doppel-Olympiasiegerin nennen!

Die 35-jährige Italienerin zeigt in beiden Läufen ihre ganze Klasse und zieht eine überlegene Bestzeit in den Schnee. Sara Hector (SWE) und Thea Stjernesund (NOR) holen ex aequo die Silbermedaille (+0,62).

Beste Österreicherin wird wie zu erwarten Julia Scheib, ein Fehler kostet ihr aber eine Medaille. Wie schon im ersten Durchgang bleibt der ÖSV-Star im Mittelteil und unten raus nicht fehlerfrei und lässt dort viel Zeit liegen. Am Ende reicht es nur für Rang fünf, auf eine Medaille fehlen ihr nur sieben Hundertstel.

Brunner scheidet aus

Nina Astner fällt im zweiten Lauf etwas zurück, landet am Ende auf Position 18. Stephanie Brunner scheidet als 20. nach Lauf eins in der Entscheidung aus.

