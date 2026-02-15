Kurz vor Beginn: Schweizer Ski-Ass sagt RTL-Start ab

Pünktlich um 10 Uhr beginnt der erste Durchgang im Olympia-Riesentorlauf von Cortina d'Ampezzo. Zum LIVE-Ticker >>>

Nicht am Start stehen wird dabei überraschenderweise Wendy Holdener. Wie der "Blick" berichtet, sagt die Schweizerin ihren Start kurz vor Rennbeginn ab.

Sie wolle sich voll und ganz auf ihre Paradedisziplin Slalom konzentrieren und stattdessen noch ein zusätzliches Training einschieben. Die 32-Jährige hätte Startnummer 18 gehabt.

Somit stehen mit Camille Rast, Vanessa Kasper und Sue Piller nur drei Frauen aus der Schweiz am Start.