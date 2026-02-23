Vonn offenbart: "Er hat mich vor einer Amputation bewahrt"

Gesundheits-Update von Lindsey Vonn.

Kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus meldet sich die bei Olympia schwer gestürzte US-Amerikanerin mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort (siehe unten).

In diesem schildert sie erschreckende Details zu ihrer Verletzung.

Arzt "hat mir das Leben gerettet"

"Es ist die mit Abstand herausforderndste und schmerzhafteste Verletzung meines Lebens", sagt Vonn. Der Bruch in ihrem linken Bein sei sehr komplex gewesen. In ihrem Unterschenkel sei mehr oder weniger alles zersplittert gewesen.

Und es hätte noch schlimmer kommen können, wie Vonn verrät. Sogar eine Amputation hätte ihr schlimmstenfalls drohen können. "Ich hatte ein Kompartmentsyndrom", so Vonn. Bei einem solchen kommt es aufgrund von erhöhtem Gewebedruck zu einer Minderdurchblutung. Wird dies nicht zeitnah gelöst, kommt es zum Absterben von Nerven, Blutgefäßen und Muskeln.

Ihr behandelnder Arzt, Dr. Tom Hackett, habe ihr "das Leben gerettet, er hat mich vor einer Amputation bewahrt". Sie glaube, dass "alles immer aus einem Grund passiert. Hätte ich mir nicht das Kreuzband gerissen, und das wäre bei diesem Sturz sowieso passiert, wäre Tom nicht da gewesen, um mein Bein zu retten", schildert die 41-Jährige die Stunden und Tage rund um ihren Sturz.

"Ich bin dankbar und glücklich, dass ich ihn habe. Danke an Tom und das gesamte medizinische Personal in Italien", richtet sie aus.

"Es war all das wert"

Ihr stehe noch ein langer Weg bevor. "Ich bin aktuell kaum mobil und auf einen Rollstuhl angewiesen, weil ich mir auch den rechten Knöchel gebrochen habe. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen mit den Krücken aufstehen kann", sagt sie.

Dies sei jedenfalls nicht die Art, wie sie sich ihr olympisches Ende vorgestellt habe. Es sei für sie "sehr inspirierend" gewesen, ihren Teamkameraden bei Olympia zuzusehen, so Vonn. "Sie waren unglaublich. Ich bin wirklich stolz auf euch."

Sie bereue nichts von dem, was sie im Zuge ihres Comebacks getan habe, erklärt Vonn weiter. "Ich habe wirklich hart gearbeitet, um zurückzukommen und es war all das wert. Das Leben ist, wie es ist, und man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Ich werde das Beste daraus machen", meint sie abschließend.