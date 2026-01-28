NEWS

"Was für eine Schande" - Slalom-Läufer tobt wegen Olympia-Aus

Der Franzose liegt aktuell auf Rang 14 im Slalom-Weltcup. Für eine Nominierung hat es trotzdem nicht gereicht. Jetzt meldet sich der Routinier zu Wort.

"Was für eine Schande" - Slalom-Läufer tobt wegen Olympia-Aus
Mit Rang sieben in Gurgl fuhr Victor Muffat-Jeandet in dieser Saison einmal im Slalom in die Top-10.

Weil er auch ansonsten immer in den Punkten landete, liegt der mittlerweile 36-jährige Franzose auf Rang 14 im Slalom-Weltcup. Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen war nun sein großes Ziel, daraus wurde jedoch nichts.

"Meine Olympische Flamme und meine Werte haben gerade einen schweren Schlag erlitten", zeigte sich der Routinier auf Instagram enttäuscht.

Aus elf werden sieben

Wie Teamkollege Alexis Pinturault fehlt Muffat-Jeandet im Aufgebot der Franzosen. Hintergrund ist die neue Regelung zu den Quotenplätzen, die "kleinere" Nationen bevorzugt. Anstatt der erwarteten elf Startplätze hatte Frankreich plötzlich nur noch sieben für die Männer.

"Was für eine Schande, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Athleten und Mitarbeitern, die ihr ganzes Leben lang jeden Tag alles geben, um ihre Träume zu verwirklichen. Am Ende sind es immer sie, die die Zeche zahlen", so Muffat-Jeandet.

Gibt es noch eine Chance?

Ein Funken Resthoffnung gibt es jedoch noch für den 36-Jährigen.

Da die Norweger auf einen ihrer Quotenplätze verzichten, dürfen die Franzosen einen achten Startplatz erhalten.

Ob das Ticket jedoch an Muffat-Jeandet geht, ist offen. Eine Entscheidung soll aber nach dem Slalom in Schladming fallen (ab 17:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

Olympia 2026: Das sind die rot-weiß-roten Fahnenträger

Olympia: Wirbel um ICE-Agenten in Mailand und Cortina

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Olympia: Frankreich verzichtet auf Gesamtweltcup-Sieger von 2021

Wer ist die beste Abfahrerin aller Zeiten?

Skisprung-Legende bleibt Rekord-Teilnahme an Olympia verwehrt

