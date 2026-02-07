Von Allmen strahlt: "Kann es noch nicht in Worte fassen"

Weltmeister 2025, nun auch noch Olympia-Sieger: Der beste Abfahrer bei Großereignissen der Gegenwart ist Franjo von Allmen!

Das hat der Schweizer mit seinem Triumph auf der Stelvio in Bormio eindrucksvoll bewiesen. "Ich kann es noch nicht wirklich in Worte fassen. Ich bin jetzt sogar nervöser, als ich es am Start war", strahlt er in einer ersten Reaktion nach seinem Triumph im "ORF".

(K)ein einfaches Rezept

Wie schon im Vorjahr bei der WM in Saalbach war von Allmen auf den Punkt da und lieferte eine perfekte Fahrt ab. Gefragt nach seinem Rezept meint er: "Ich habe versucht, locker zu bleiben und Freude am Skifahren zu haben."

Klingt einfach, vielmehr war es aber freilich eine Gratwanderung. "Ich habe versucht, nicht über das Limit zu pushen und die Puzzlestückchen aus dem Training zusammenzusetzen", erklärt von Allmen. So richtig realisiert hat der 24-Jährige seinen Triumph noch nicht. Er habe "absolut noch keine Vorstellung davon", welche Bedeutung dieser Triumph für ihn hat.