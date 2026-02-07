Von Allmen strahlt: "Kann es noch nicht in Worte fassen"

Olympia-Abfahrt - das Sieger-Trio von Bormio
Odermatt: "Verdammt ärgerlich"
Der große Enttäuschte an diesem Tag ist sein Teamkollege und Top-Favorit Marco Odermatt, der Weltcup-Dominator muss sich mit "Blech" zufriedengeben.
"Es ist schon verdammt ärgerlich, ein vierter Platz bei den Olympischen Spielen ist wohl der ungünstigste Platz, den man haben kann", meint er beim "SRF".
Er sei ins Ziel gekommen und habe gedacht, er sei "richtig gut" gewesen. Die anderen aber seien heute besser gewesen, gibt er offen zu.
"Fantastischer" Paris und nervenstarker Franzoni
Mit den anderen meint Odermatt freilich die beiden italienischen Medaillen-Debütanten Giovanni Franzoni (Silber) und Dominik Paris (Bronze).
Heute Morgen vor dem Rennen sei es mental nicht einfach gewesen, gesteht Franzoni. "Als ich zum Start nach oben gefahren bin, hatte ich richtig schwere Beine", so der 24-Jährige. Er sei erleichtert, dass ihm seine Fahrt schließlich so gelungen sei.
Zudem freute er sich, das Podium "auf der größtmöglichen Bühne" mit seinem Junioren-Konkurrenten von Allmen und einem Vorbild wie Paris teilen zu dürfen.
"Es ist unglaublich schön, dass es endlich geklappt hat", freut sich Routinier Paris. So oft habe er es probiert und gerade heuer sei er nicht immer in Bestform gewesen. Umso glücklicher sei er jetzt. "Es ist ein wunderbares Gefühl, auf so einer Piste dann so einen Lauf hinzukriegen. Fantastisch", jubelt Paris.