Irrer Ritt! Von Allmen holt sich Abfahrts-Gold
Der Schweizer brennt eine beeindruckende Fahrt in den Schnee. Auch Italien darf jubeln. Österreich geht dagegen leer aus.
Franjo von Allem ist Olympia-Sieger in der Abfahrt!
Der Schweizer siegt auf der Stelvio mit einer fehlerfreien Fahrt und bejubelt seine erste Olympia-Medaille, die sogleich in Gold glänzt.
Silber sichert sich der Shootingstar der aktuellen Weltcup-Saison: Giovanni Franzoni ist in Teilabschnitten sogar schneller als von Allmen, im Ziel jedoch liegt er knapp hinter dem Schweizer (+0,20).
Bronze geht ebenso an Gastgeber Italien: Dominik Paris, bereits sechsfacher Bormio-Sieger, darf sich wie von Allem über sein erstes Olympia-Edelmetall freuen (+0,50).
Kein Edelmetall für Rot-Weiß-Rot
Österreichs aussichtsreichste Kandidaten, Daniel Hemetsberger und Vincent Kriechmayr, haben mit der Medaillen-Entscheidung nichts zu tun.
Kriechmayr wird als bester ÖSV-Läufer Sechster (+0,77). Der 34-Jährige ist im oberen Streckenteil gut unterwegs, verliert aber unten viel Zeit.
Der nach seinem Sturz gehandicapte Hemetsberger schafft es mit Startnummer eins auf Rang sieben (+0,97).
Raphael Haaser landet mit Startnummer 21 bei bereits schlechterer Sicht auf Rang 15 (+1,89). Der vierte Österreicher im Rennen, Stefan Babinsky mit Nummer 25, kommt als 26. ins Ziel (+3,12).