Irrer Ritt! Von Allmen holt sich Abfahrts-Gold

Franjo von Allem ist Olympia-Sieger in der Abfahrt!

Der Schweizer siegt auf der Stelvio mit einer fehlerfreien Fahrt und bejubelt seine erste Olympia-Medaille, die sogleich in Gold glänzt.

Silber sichert sich der Shootingstar der aktuellen Weltcup-Saison: Giovanni Franzoni ist in Teilabschnitten sogar schneller als von Allmen, im Ziel jedoch liegt er knapp hinter dem Schweizer (+0,20).

Bronze geht ebenso an Gastgeber Italien: Dominik Paris, bereits sechsfacher Bormio-Sieger, darf sich wie von Allem über sein erstes Olympia-Edelmetall freuen (+0,50).

Kein Edelmetall für Rot-Weiß-Rot

Österreichs aussichtsreichste Kandidaten, Daniel Hemetsberger und Vincent Kriechmayr, haben mit der Medaillen-Entscheidung nichts zu tun.

Kriechmayr wird als bester ÖSV-Läufer Sechster (+0,77). Der 34-Jährige ist im oberen Streckenteil gut unterwegs, verliert aber unten viel Zeit.

Der nach seinem Sturz gehandicapte Hemetsberger schafft es mit Startnummer eins auf Rang sieben (+0,97).

Raphael Haaser landet mit Startnummer 21 bei bereits schlechterer Sicht auf Rang 15 (+1,89). Der vierte Österreicher im Rennen, Stefan Babinsky mit Nummer 25, kommt als 26. ins Ziel (+3,12).

Zum Endergebnis der Olympia-Abfahrt der Männer>>>