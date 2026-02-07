NEWS
Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Frauen
Die ÖSV-Abfahrerinnen starten in ihr zweites Abfahrtstraining auf dem Olympia-Hang von Cortina. LIVE-Infos:
Die Generalprobe für die Olympia-Abfahrt steht auf dem Programm (ab 11.30 Uhr im Live-Tracker >>>).
Im abschließenden Training wollen die ÖSV-Damen die Chance nutzen und die schnellste Linie für die Abfahrt am Sonntag finden.
Nach den vielen Stürzen und dem Rennabbruch in Crans-Montana beim letzten Weltcup-Rennen wollen die Frauen wieder vorne mitfahren.