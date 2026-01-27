NEWS

Olympia 2026: Das sind die rot-weiß-roten Fahnenträger

Die beiden Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl sind die Fahnenträger des ÖOC bei der Eröffnungsfeier.

Olympia 2026: Das sind die rot-weiß-roten Fahnenträger Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen.

Das verkündet das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Dienstag im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympioniken in Wien.

Gasser hat 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils im Big Air die Goldmedaille gewonnen, Karl vor vier Jahren in China im Parallelriesenslalom.

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Manuel Fettner
Eva Pinkelnig

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia: Wirbel um ICE-Agenten in Mailand und Cortina

Olympia: Wirbel um ICE-Agenten in Mailand und Cortina

Olympia
1
Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Olympia
1
Skisprung-Legende bleibt Rekord-Teilnahme an Olympia verwehrt

Skisprung-Legende bleibt Rekord-Teilnahme an Olympia verwehrt

Olympia
1
Österreich-Haus in Cortina als rot-weiß-roter Hotspot

Österreich-Haus in Cortina als rot-weiß-roter Hotspot

Olympia
Olympia: Frankreich verzichtet auf Gesamtweltcup-Sieger von 2021

Olympia: Frankreich verzichtet auf Gesamtweltcup-Sieger von 2021

Olympia
Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia

Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia

Olympia
10
Wer ist die beste Abfahrerin aller Zeiten?

Wer ist die beste Abfahrerin aller Zeiten?

LAOLA1
3

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Anna Gasser Benjamin Karl Eröffnungsfeier