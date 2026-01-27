Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen.

Das verkündet das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Dienstag im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympioniken in Wien.

Gasser hat 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils im Big Air die Goldmedaille gewonnen, Karl vor vier Jahren in China im Parallelriesenslalom.