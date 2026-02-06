NEWS

Coach Svindal: "Lindseys Traum von einer Medaille lebt"

Trotz Kreuzbandriss startet die US-Amerikanerin bei den Olympischen Winterspielen. Trainer Aksel Lund Svindal ist nach dem ersten Training zufrieden.

"Lindseys Traum von einer Medaille lebt", sagt Aksel Lund Svindal, Trainer von Ski-Comebackerin Lindsey Vonn, nach dem turbulenten Abfahrtstraining der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Trotz Kreuzbandriss ist die US-Amerikanerin in Cortina d'Ampezzo/Mailand am Start - eine Schiene soll dem Knie Stabilität geben.

Auf die Bestzeit ihrer Landsfrau Jaqueline Wiles fehlen der 41-Jährigen 1,39 Sekunden. "Ich glaube, das war ein guter Test", meint Trainer Svindal.

Vonn selbst stand für keine Interviews zur Verfügung.

