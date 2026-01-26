Olympia: Frankreich verzichtet auf Gesamtweltcup-Sieger von 2021

Ski-Star Alexis Pinturault (34) verpasst die Olympischen Spiele 2026. Der Franzose steht nicht im Aufgebot des Nationalen Olympischen Komitees.

Seit seinem Comeback zu Saisonstart fuhr der Routinier stets in die Punkteränge, kam aber nie über Platz elf hinaus. Einem starken französischen Kader fällt er nun zum Opfer.

Während Pinturault das Nachsehen hat, fahren Clement Noel, Paco Rassat, Maxence Muzaton, Leo Anguenot, Nils Allegre, Steven Amiez und Nils Alphand zu Olympia.

Olympia-Gold fehlt noch

Der Gesamtweltcupsieger von 2021 konnte bei Großereignissen bereits Erfolge einfahren: In der Alpinen Kombination wurde er zwei Mal Weltmeister.

Olympia-Gold konnte Pinturault allerdings noch nicht verbuchen. In Sotchi holte er 2014 im Riesentorlauf Bronze. In Pyeongchang gewann er 2018 Silber (Alpine Kombination) und Bronze (Riesenslalom)