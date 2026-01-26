NEWS

Olympia: Frankreich verzichtet auf Gesamtweltcup-Sieger von 2021

Der Routinier hat in einem starken französischen Team das Nachsehen. Für Frankreich holte er in der Kombination zweimal WM-Gold.

Olympia: Frankreich verzichtet auf Gesamtweltcup-Sieger von 2021 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ski-Star Alexis Pinturault (34) verpasst die Olympischen Spiele 2026. Der Franzose steht nicht im Aufgebot des Nationalen Olympischen Komitees.

Seit seinem Comeback zu Saisonstart fuhr der Routinier stets in die Punkteränge, kam aber nie über Platz elf hinaus. Einem starken französischen Kader fällt er nun zum Opfer.

Während Pinturault das Nachsehen hat, fahren Clement Noel, Paco Rassat, Maxence Muzaton, Leo Anguenot, Nils Allegre, Steven Amiez und Nils Alphand zu Olympia.

Olympia-Gold fehlt noch

Der Gesamtweltcupsieger von 2021 konnte bei Großereignissen bereits Erfolge einfahren: In der Alpinen Kombination wurde er zwei Mal Weltmeister.

Olympia-Gold konnte Pinturault allerdings noch nicht verbuchen. In Sotchi holte er 2014 im Riesentorlauf Bronze. In Pyeongchang gewann er 2018 Silber (Alpine Kombination) und Bronze (Riesenslalom)

Mehr zum Thema

Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia

Diese 115 Sportler fahren für Österreich zu Olympia

Olympia
2
15 Zentimeter: Cortina meldet ersten Schneefall seit zwei Monaten

15 Zentimeter: Cortina meldet ersten Schneefall seit zwei Monaten

Olympia
ÖSV in Kitzbühel: Zwei Mal Hui, ein Mal Pfui

ÖSV in Kitzbühel: Zwei Mal Hui, ein Mal Pfui

Ski Alpin
4
9000 Euro für ein Olympia-Ticket? Italienische Behörden prüfen

9000 Euro für ein Olympia-Ticket? Italienische Behörden prüfen

Olympia
Stolz auf "Eliasch Regel": FIS-Chef sieht Wildcard als Erfolg

Stolz auf "Eliasch Regel": FIS-Chef sieht Wildcard als Erfolg

Olympia
In Kitzbühel verletzt: Schweizer Skifahrer muss unters Messer

In Kitzbühel verletzt: Schweizer Skifahrer muss unters Messer

Ski Alpin
Schladming: So steht es um die Zukunft des "Nightrace"

Schladming: So steht es um die Zukunft des "Nightrace"

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Alexis Pinturault