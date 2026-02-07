Olympia-Abfahrt der Männer: Das Ergebnis

Der Abfahrtskaiser kommt wieder aus der Schweiz – aber er heißt nicht Marco Odermatt!

Vier Jahre nach Beat Feuz steht mit Franjo von Allmen neuerlich ein Schweizer am obersten Podest. Während die Azzurri in Bormio eine Medaillen-Party feiern, gehen die Österreicher bei der Medaillen-Vergabe leer aus.

Von Allmen krönt sich zum König der Stelvio

Franjo von Allmen behält auf der berüchtigten Stelvio die Nerven und rast mit einer fehlerfreien Fahrt zu olympischem Gold.

Für den Schweizer ist es das erste Edelmetall bei Spielen überhaupt - und es glänzt sogleich in der schönsten Farbe. nach WM-Gold 2025 krallt sich der Jungstar damit in seinem ersten Olympiarennen gleich Gold.

Einen Triumph der Eidgenossen verhindert nur das bärenstarke Heimteam: Shootingstar Giovanni Franzoni (+0,20) sichert sich nach einer riskanten Fahrt Silber, während Altmeister und Bormio-Spezialist Dominik Paris (+0,50) mit Bronze sein erstes Olympia-Edelmetall bejubelt.

Alle Olympiasieger in der Abfahrt>>>

ÖSV-Abfahrer ohne Medaillen-Chance

Für das österreichische Team verläuft die Abfahrt enttäuschend. Vincent Kriechmayr liegt im oberen Teil noch aussichtsreich im Rennen, verliert aber in der Traverse entscheidende Zehntel und klassiert sich als bester Österreicher auf Rang sechs (+0,77).

Daniel Hemetsberger, der nach seinem Trainingssturz sichtlich gehandicapt ins Rennen geht, eröffnet die Entscheidung mit Startnummer eins und belegt am Ende den siebten Platz (+0,97).

Die weiteren Österreicher haben mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun: Raphael Haaser kämpft bei der Zieleinfahrt mit schlechter werdender Sicht und belegt Rang 15 (+1,89), Stefan Babinsky landet auf dem 26. Platz (+3,12).