3. Training der Männer - Ergebnis ohne Aussagekraft

Das Abschlusstraining für die olympische Abfahrt der Männer auf der Stelvio besitzt keinerlei Aussagekraft.

Während viele Top-Favoriten auf die dritte Fahrt verzichten, nutzen die verbleibenden Läufer die Einheit primär für letzte Streckentests in einzelnen Abschnitten.

Wichtige Fahrt für Hemetsberger

Das Klassement liefert heute keine Aufschlüsse über das Kräfteverhältnis für das Rennen. Die "Bestzeit" erzielt der Kanadier James Crawford, der sich vor Daniel Hemetsberger und dem US-Amerikaner River Radamus an die Spitze setzt.

Für den Oberösterreicher Hemetsberger ist diese Fahrt jedoch von großer Bedeutung: Nach seinem schweren Sturz im zweiten Training nutzt er die Einheit, um wieder Vertrauen aufzubauen und ein Gefühl für die Speed-Piste zu bekommen.

Nur wenige Topläufer dabei - und die nur abschnittsweise

Die großen Gold-Anwärter halten sich vornehm zurück. Vincent Kriechmayr absolviert, ebenso wie Marco Odermatt, Dominik Paris oder Franjo von Allmen, nur den oberen Streckenteil im Renntempo und schwingt danach ab. Sie sparen wertvolle Kräfte für die Medaillenentscheidung.

Gänzlich auf einen Start verzichten die Österreicher Raphael Haaser und Stefan Babinsky. Auch die starken Lokalmatadoren aus Italien – Giovanni Franzoni, Florian Schieder und Mattia Casse – lassen das Abschlusstraining aus und konzentrieren sich bereits voll auf den Ernstfall.

Nur 23 der 44 genannten Läufer bestreiten das Training.