NEWS

3. Training der Männer - Ergebnis ohne Aussagekraft

Wer holt Gold auf der Stelvio? Das Abschlusstraining in Bormio liefert kaum Aufschlüsse, da viele Läufer verzichten und andere nur Abschnitte trainieren.

3. Training der Männer - Ergebnis ohne Aussagekraft Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Abschlusstraining für die olympische Abfahrt der Männer auf der Stelvio besitzt keinerlei Aussagekraft.

Während viele Top-Favoriten auf die dritte Fahrt verzichten, nutzen die verbleibenden Läufer die Einheit primär für letzte Streckentests in einzelnen Abschnitten.

Wichtige Fahrt für Hemetsberger

Das Klassement liefert heute keine Aufschlüsse über das Kräfteverhältnis für das Rennen. Die "Bestzeit" erzielt der Kanadier James Crawford, der sich vor Daniel Hemetsberger und dem US-Amerikaner River Radamus an die Spitze setzt.

Für den Oberösterreicher Hemetsberger ist diese Fahrt jedoch von großer Bedeutung: Nach seinem schweren Sturz im zweiten Training nutzt er die Einheit, um wieder Vertrauen aufzubauen und ein Gefühl für die Speed-Piste zu bekommen.

Nur wenige Topläufer dabei - und die nur abschnittsweise

Die großen Gold-Anwärter halten sich vornehm zurück. Vincent Kriechmayr absolviert, ebenso wie Marco Odermatt, Dominik Paris oder Franjo von Allmen, nur den oberen Streckenteil im Renntempo und schwingt danach ab. Sie sparen wertvolle Kräfte für die Medaillenentscheidung.

Gänzlich auf einen Start verzichten die Österreicher Raphael Haaser und Stefan Babinsky. Auch die starken Lokalmatadoren aus Italien – Giovanni Franzoni, Florian Schieder und Mattia Casse – lassen das Abschlusstraining aus und konzentrieren sich bereits voll auf den Ernstfall.

Nur 23 der 44 genannten Läufer bestreiten das Training.

3. Abfahrts-Training - das "Ergebnis":

Abfahrts-Highlights am Wochenede:

Samstag, 7.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer

Sonntag, 8.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Frauen

Olympia 2026 - Infos:

Medaillenspiegel>>>

Zeitplan - alle Bewerbe>>>

ÖOC-Historie - alle Olympia-Medaillen>>>

Mehr zum Thema

Gesundheits-Update: Gute Nachrichten für Hemetsberger

Gesundheits-Update: Gute Nachrichten für Hemetsberger

Olympia
2. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

2. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Olympia
"Idiot!" - ÖSV-Ass verliert Helm bei Sturz im Olympia-Training

"Idiot!" - ÖSV-Ass verliert Helm bei Sturz im Olympia-Training

Olympia
6
Olympia LIVE: Das dritte Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das dritte Abfahrtstraining der Männer

Olympia
Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen

Olympia
Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training der Frauen: das aktuelle Ergebnis

Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training der Frauen: das aktuelle Ergebnis

Olympia
Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Männer

Olympia

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Bormio Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026