Ski LIVE - 2. Training für Frauen-Abfahrt: das Ergebnis

Generalprobe auf der Tofane! In Cortina d’Ampezzo steht das zweite und letzte Training für die Olympia-Abfahrt der Frauen an.

Nach den wetterbedingten Verzögerungen am Freitag hoffen die Speed-Asse heute auf eine reibungslose Fahrt, um die ideale Linie für den großen Showdown am Sonntag zu fixieren. LIVE-Ergebnis>>>

Zeitgleich findet in Bormio die erste Entscheidung dieser Spiele statt: Die Abfahrt der Männer. Alle LIVE-Infos>>>

Vonn und der ÖSV im Fokus

Alle Blicke richten sich erneut auf Lindsey Vonn, die nach ihrem Kreuzband-Härtetest gestern heute endgültig Klarheit über ihre Renn-Form gewinnen will. Die ÖSV-Damen rund um Nina Ortlieb und Ariane Rädler zeigten gestern bereits stark auf - gelingt heute das finale Ausrufezeichen in Richtung Medaillen?

Wer setzt die psychologisch wichtige Bestzeit für den Sonntag? Hier findest du alle Sektorzeiten und den aktuellen Stand: