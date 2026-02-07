Ski LIVE - 2. Training für Frauen-Abfahrt: das Ergebnis
Olympia LIVE: Das finale Abfahrtstraining in Cortina! Wer setzt vor dem Showdown das letzte Ausrufezeichen? Alle Ergebnisse und Zeiten hier.
Generalprobe auf der Tofane! In Cortina d’Ampezzo steht das zweite und letzte Training für die Olympia-Abfahrt der Frauen an.
Nach den wetterbedingten Verzögerungen am Freitag hoffen die Speed-Asse heute auf eine reibungslose Fahrt, um die ideale Linie für den großen Showdown am Sonntag zu fixieren. LIVE-Ergebnis>>>
Zeitgleich findet in Bormio die erste Entscheidung dieser Spiele statt: Die Abfahrt der Männer. Alle LIVE-Infos>>>
Vonn und der ÖSV im Fokus
Alle Blicke richten sich erneut auf Lindsey Vonn, die nach ihrem Kreuzband-Härtetest gestern heute endgültig Klarheit über ihre Renn-Form gewinnen will. Die ÖSV-Damen rund um Nina Ortlieb und Ariane Rädler zeigten gestern bereits stark auf - gelingt heute das finale Ausrufezeichen in Richtung Medaillen?
