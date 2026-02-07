NEWS

Ski LIVE - 2. Training für Frauen-Abfahrt: das Ergebnis

Olympia LIVE: Das finale Abfahrtstraining in Cortina! Wer setzt vor dem Showdown das letzte Ausrufezeichen? Alle Ergebnisse und Zeiten hier.

Ski LIVE - 2. Training für Frauen-Abfahrt: das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Generalprobe auf der Tofane! In Cortina d’Ampezzo steht das zweite und letzte Training für die Olympia-Abfahrt der Frauen an.

Nach den wetterbedingten Verzögerungen am Freitag hoffen die Speed-Asse heute auf eine reibungslose Fahrt, um die ideale Linie für den großen Showdown am Sonntag zu fixieren. LIVE-Ergebnis>>>

Zeitgleich findet in Bormio die erste Entscheidung dieser Spiele statt: Die Abfahrt der Männer. Alle LIVE-Infos>>>

Vonn und der ÖSV im Fokus

Alle Blicke richten sich erneut auf Lindsey Vonn, die nach ihrem Kreuzband-Härtetest gestern heute endgültig Klarheit über ihre Renn-Form gewinnen will. Die ÖSV-Damen rund um Nina Ortlieb und Ariane Rädler zeigten gestern bereits stark auf - gelingt heute das finale Ausrufezeichen in Richtung Medaillen?

2. Abfahrtstraining in Cortina - das aktuelle Ergebnis:

Wer setzt die psychologisch wichtige Bestzeit für den Sonntag? Hier findest du alle Sektorzeiten und den aktuellen Stand:

Mehr zum Thema

Olympia heute: Die Abfahrt der Männer

Olympia heute: Die Abfahrt der Männer

Olympia
Startliste für die Olympia-Abfahrt der Männer

Startliste für die Olympia-Abfahrt der Männer

Olympia
2
Coach Svindal: "Lindseys Traum von einer Medaille lebt"

Coach Svindal: "Lindseys Traum von einer Medaille lebt"

Olympia
1
Olympia-Abfahrt in Cortina: "Die Sprünge könnten ans Limit gehen"

Olympia-Abfahrt in Cortina: "Die Sprünge könnten ans Limit gehen"

Olympia
1. Abfahrts-Training der Frauen - das Ergebnis

1. Abfahrts-Training der Frauen - das Ergebnis

Olympia
Olympia LIVE: Das dritte Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das dritte Abfahrtstraining der Männer

Olympia
Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Frauen

Olympia

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Cortina d'Ampezzo Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026