Ski LIVE - Olympia-Abfahrt der Männer: Alle Infos

Heute geht es los! Die Speed-Spezialisten haben die Ehre, die Olympischen Winterspiele 2026 mit der ersten Medaillenentscheidung offiziell zu eröffnen.

Auf der legendären "Stelvio" in Bormio geht es heute um nichts Geringeres als das prestigeträchtigste Gold im alpinen Skisport.

Während die Schweizer Favoriten die Dominanz der Saison bestätigen wollen, lauert die Konkurrenz auf ihre Chance.

Streckendaten - Stelvio:

Start: 2.255 Meter

Ziel: 1.268 Meter

Höhenunterschied: 987 m

Streckenlänge: 3.186 m

Höchstgefälle: 63 %

Durchschnittsgefälle: 30 %

Fakten zur Olympia-Abfahrt