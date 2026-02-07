Ski LIVE - Olympia-Abfahrt der Männer: Alle Infos

Abfahrts-Highlights am Wochenede:
Samstag, 7.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer
Sonntag, 8.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Frauen
Die Abfahrer eröffnen Olympia 🎿 Wer holt das erste Gold der Spiele? Alle Infos, Fakten & Streckendaten zum Rennen auf der Stelvio in Bormio.
Heute geht es los! Die Speed-Spezialisten haben die Ehre, die Olympischen Winterspiele 2026 mit der ersten Medaillenentscheidung offiziell zu eröffnen.
Auf der legendären "Stelvio" in Bormio geht es heute um nichts Geringeres als das prestigeträchtigste Gold im alpinen Skisport.
Während die Schweizer Favoriten die Dominanz der Saison bestätigen wollen, lauert die Konkurrenz auf ihre Chance.
Start: 2.255 Meter
Ziel: 1.268 Meter
Höhenunterschied: 987 m
Streckenlänge: 3.186 m
Höchstgefälle: 63 %
Durchschnittsgefälle: 30 %
Startzeit: Das Rennen beginnt um 11:30 Uhr.
Schweizer Dominanz: Die Eidgenossen treten mit breiter Brust an. In dieser Saison gewannen sie fünf von sechs Weltcup-Abfahrten (Marco Odermatt 3, Franjo von Allmen 2). Lediglich der Italiener Giovanni Franzoni konnte in Kitzbühel die Siegesserie durchbrechen.
ÖSV in der Außenseiterrolle: Die rot-weiß-rote Bilanz ist heuer mager. Nur ein Podestplatz durch Vincent Kriechmayr (Wengen) steht zu Buche. Der letzte ÖSV-Sieg in einer Weltcup-Abfahrt liegt sogar schon länger zurück (Kriechmayr in Kitzbühel 2023).
Keine Medaillen-Erfahrung: Kurioserweise hat keiner der heute aktiven Läufer bereits eine Olympia-Medaille in der Abfahrt im Schrank hängen. Marco Odermatt hält zwar Gold im Riesentorlauf (2022) und Ryan Cochran-Siegle (USA) Silber im Super-G, in der Abfahrt betreten aber alle Neuland.
Rückblick 2022: Damals krönte sich Beat Feuz (SUI) vor Johan Clarey (FRA) zum Olympiasieger. Matthias Mayer holte für Österreich die Bronzemedaille.
Historische ÖSV-Bilanz: Österreich blickt auf eine stolze Geschichte zurück. Bisher gab es 19 Medaillen (7 Gold, 4 Silber, 8 Bronze).
Die bisherigen Gold-Helden: Toni Sailer (1956), Egon Zimmermann (1964), Franz Klammer (1976), Patrick Ortlieb (1992), Fritz Strobl (2002) und Matthias Mayer (2014).
Die Startnummern der Österreicher: Daniel Hemetsberger eröffnet das Rennen mit der Nummer 1. Ihm folgen Vincent Kriechmayr (9), Raphael Haaser (21) und Stefan Babinsky (25).
Kleines, aber feines Feld: Nur 36 Läufer nehmen die Stelvio in Angriff. Das liegt am strengen FIS-Punktelimit und der Regelung, dass pro Nation maximal vier Starter antreten dürfen.
