Olympia-Abfahrt der Frauen - aktuelle Ergebnis

Blech für Österreich! Cornelia Hütter schrammt bei der Olympia-Abfahrt auf der Tofana knapp an einer Medaille vorbei.

Während Breezy Johnson zur neuen Speed-Königin aufsteigt, endet das Olympia-Märchen von Lindsey Vonn in einem Schock.

Hütter verpasst Edelmetall

Es reicht heute leider nur für "Blech": Cornelia Hütter landet mit 86 Hundertstel Sekunden Rückstand auf dem vierten Rang. Am Ende fehlen der 33-Jährigen 27 Hundertstel auf die Bronzemedaille.

Das mannschaftliche Ergebnis komplettieren Ariane Rädler auf Platz acht und Mirjam Puchner auf Rang elf. Nina Ortlieb kommt zu Sturz, bleibt aber zum Glück unverletzt.

Breezy Johnson im Gold-Rausch

An der Spitze krönt sich Breezy Johnson zur großen Triumphatorin. Genau ein Jahr nach ihrem WM-Sieg sichert sich die US-Amerikanerin nun auch Olympia-Gold.

In einem packenden Hundertstel-Krimi setzt sie sich gegen die Deutsche Emma Aicher durch, der am Ende lediglich 0,04 Sekunden auf den Sieg fehlen. Die Bronzemedaille geht unter dem Jubel der Tifosi an die Lokalmatadorin Sofia Goggia (+0,59).

Sturz-Drama um Lindsey Vonn

Überschattet wird das Rennen vom schweren Unfall der US-Legende Lindsey Vonn. Die 41-Jährige, die trotz einer Knieverletzung an den Start geht, kommt bereits nach wenigen Fahrsekunden schwer zu Sturz. Aktuelle Infos>>>

Vonn muss nach der Erstversorgung auf der Piste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus.