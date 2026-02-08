NEWS

Nach Vonn-Sturz: Auch Moreno wird mit dem Hubschrauber geborgen

Die Olympia-Abfahrt fordert leider noch ein zweites Opfer. Neben Lindsey Vonn erwischt es noch eine weitere Läuferin schwer auf der Tofana.

Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn, muss der Helikopter wenige Läuferinnen nach der US-Amerikanerin erneut ausfliegen.

Cande Moreno wird das zweite Opfer der Tofana. Die mit Startnummer 26 startende Läuferin aus Andorra, kann sich nach einem Sprung nicht halten. Moreno knickt das linke Knie ein und verdreht sich. Die Athletin kommt zu Sturz, schlittert die Piste hinab und bleibt liegen.

Kritik von ORF-Expertin

Ähnlich wie bei Vonn, funktioniert die medizinische Erstversorgung auch bei Moreno nicht einwandfei: die ersten Pistenarbeiter rutschen bei der Verletzten vorbei ohne ihr zu helfen.

"Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Egal wer da ist und welche Sprache er spricht, es hilft, nicht alleine zu sein", sagt "ORF"-Expertin Nici Schmidhofer.

In weiterer Folge funktioniert die Rettungskette reibungslos: medizinisches Personal kommt mit dem Ski-doo und bereitetet die Verletzte für den Abtransport mit dem Hubschrauber vor, der sie direkt ins Krankenhaus geflogen hat.

