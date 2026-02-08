NEWS

Trainer gibt Gesundheits-Update zu Lindsey Vonn

Ein Betreuer des US-Skistars hat Neuigkeiten zu Vonns Verletzung nach ihrem Sturz bei der Olympia-Abfahrt.

Trainer gibt Gesundheits-Update zu Lindsey Vonn Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Es ist wohl der bislang bitterste Moment bei den Olympischen Spielen 2026.

Lindsey Vonn stürzt bei der Olympia-Abfahrt nur wenige Sekunden nach ihrem Start - nur eine Woche nachdem sie sich in Crans-Montana einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Die Ski-Queen wird ausgehebelt, schlägt danach auf der Piste auf. Dabei lösen sich ihre Skier nicht bei der Landung.

Trainer Hödlmoser gibt ein Update

Nachdem die US-Amerikanerin vom Helikopter abtransportiert wurde, gibt es nun erste Details zu ihrer Verletzung.

Vonns Trainer Alexander Hödlmoser erklärt gegenüber "SRF": "Es gibt noch ganz wenig Informationen. Anscheinend sollte es ein Bruch sein im Unterschenkel irgendwo."

Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient

Konkreter konnte der Betreuer nicht werden, das Team weiß "überhaupt noch nichts Genaues“ Vonn werde noch weiter untersucht. "Es ist ganz schwierig im Moment, man freut sich über die Goldmedaille und bangt natürlich über die Lindsey", meint Hödlmoser.

Die ÖSV-Abfahrerinnen äußerten sich ebenso zum Sturz von Lindsey Vonn: "Sie hat gewusst, dass es Risiko braucht"

