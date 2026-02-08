NEWS

"Hatte gutes Gefühl" - Johnson ohne Weltcupsieg zu Olympia-Gold

Die US-Amerikanerin darf sich nun Weltmeisterin und Olympiasiegerin in der Abfahrt nennen. Und das, ohne einzigen Sieg im Weltcup.

"Hatte gutes Gefühl" - Johnson ohne Weltcupsieg zu Olympia-Gold Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Breezy Johnson krönte sich auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo zur Olympiasiegerin in der Abfahrt!

Exakt ein Jahr nach ihrem Triumph bei der Weltmeisterschaft in Saalbach legte die US-Amerikanerin bei den Olympischen Spielen nach und stockt ihre Medaillensammlung auf. Und das, obwohl sie noch auf ihren ersten Weltcupsieg wartet.

Olympia-Gold für die Weltmeisterin

Die Weltmeisterin ging mit Nummer 6 auf die Strecke und stieß in eine neue Dimension vor. Vor allem im Schlussabschnitt imponierte die Fahrt der 30-Jährigen mit kompromissloser Attacke. Doch Aicher ließ die Uhr nur eine Winzigkeit später stoppen. Rennbericht >>>

Johnson ist gleichzeitig nach Vonn, die 2010 in Vancouver triumphiert hatte, erst die zweite US-Olympiasiegerin in der Abfahrt. "Ich hatte heute ein gutes Gefühl, aber ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Ich weiß noch nicht, wann es mir bewusst werden wird", sagte die 30-Jährige. "Ich musste supersauber sein, und ich hatte das Gefühl, dass mir das gelungen ist."

Olympia-Abfahrt: Bilder der Siegerehrung

Slideshow starten

11 Bilder

"Noch ein bissl unfassbar"

Hinter Johnson dürfen sich auch Emma Aicher und Sofia Goggia über Silber bzw. Bronze freuen. Während es für die junge Deutsche eine Premiere ist, komplettiert die erfahrene Italienerin ihre Sammlung.

Ihre erste Olympia-Medaille sei "noch ein bissl unfassbar", meinte Aicher. "Das dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile, bis ich gecheckt habe, dass es passiert ist. Aber ich freue mich riesig natürlich", ergänzte die 22-Jährige, die bei Olympia in allen Alpin-Bewerben starten könnte.

Die 33-jährige Goggia hatte 2018 in Pyeongchang Gold und vor vier Jahren in Peking Silber gewonnen, sie machte ihren Satz damit komplett.

Mehr zum Thema

Hundertstelkrimi! Breezy Johnson krönt sich zur Olympiasiegerin

Hundertstelkrimi! Breezy Johnson krönt sich zur Olympiasiegerin

Olympia
1
Vonn-Sturz: "Sie hat gewusst, dass es Risiko braucht"

Vonn-Sturz: "Sie hat gewusst, dass es Risiko braucht"

Olympia
4
Nach Vonn-Sturz: Auch Moreno wird mit dem Hubschrauber geborgen

Nach Vonn-Sturz: Auch Moreno wird mit dem Hubschrauber geborgen

Olympia
Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Olympia
44
Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus

Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus

Olympia
34
Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Olympia
2
Startliste für die Olympia-Abfahrt der Frauen

Startliste für die Olympia-Abfahrt der Frauen

Olympia
1

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Breezy Johnson Sofia Goggia Emma Aicher