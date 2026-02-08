"Hatte gutes Gefühl" - Johnson ohne Weltcupsieg zu Olympia-Gold

Breezy Johnson krönte sich auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo zur Olympiasiegerin in der Abfahrt!

Exakt ein Jahr nach ihrem Triumph bei der Weltmeisterschaft in Saalbach legte die US-Amerikanerin bei den Olympischen Spielen nach und stockt ihre Medaillensammlung auf. Und das, obwohl sie noch auf ihren ersten Weltcupsieg wartet.

Olympia-Gold für die Weltmeisterin

Die Weltmeisterin ging mit Nummer 6 auf die Strecke und stieß in eine neue Dimension vor. Vor allem im Schlussabschnitt imponierte die Fahrt der 30-Jährigen mit kompromissloser Attacke. Doch Aicher ließ die Uhr nur eine Winzigkeit später stoppen. Rennbericht >>>

Johnson ist gleichzeitig nach Vonn, die 2010 in Vancouver triumphiert hatte, erst die zweite US-Olympiasiegerin in der Abfahrt. "Ich hatte heute ein gutes Gefühl, aber ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Ich weiß noch nicht, wann es mir bewusst werden wird", sagte die 30-Jährige. "Ich musste supersauber sein, und ich hatte das Gefühl, dass mir das gelungen ist."