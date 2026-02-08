"Hatte gutes Gefühl" - Johnson ohne Weltcupsieg zu Olympia-Gold

Olympia-Abfahrt: Bilder der Siegerehrung
"Noch ein bissl unfassbar"
Hinter Johnson dürfen sich auch Emma Aicher und Sofia Goggia über Silber bzw. Bronze freuen. Während es für die junge Deutsche eine Premiere ist, komplettiert die erfahrene Italienerin ihre Sammlung.
Ihre erste Olympia-Medaille sei "noch ein bissl unfassbar", meinte Aicher. "Das dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile, bis ich gecheckt habe, dass es passiert ist. Aber ich freue mich riesig natürlich", ergänzte die 22-Jährige, die bei Olympia in allen Alpin-Bewerben starten könnte.
Die 33-jährige Goggia hatte 2018 in Pyeongchang Gold und vor vier Jahren in Peking Silber gewonnen, sie machte ihren Satz damit komplett.