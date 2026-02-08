Vonn-Sturz: "Sie hat gewusst, dass es Risiko braucht"

Lindsey Vonns großer Olympia-Traum ist in 13 Sekunden geplatzt.

Die "zweite" Karriere der US-Amerikanerin endet auf die schlimmstmögliche Art und Weise.

Vonn, die trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie eine der Favoritinnen in der Olympia-Abfahrt war, wurde auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo noch vor der ersten Zwischenzeit ausgehebelt und schlug danach auf der Piste auf. Ihre Skier lösten sich bei der Landung nicht von den Schuhen.

Die 41-Jährige, die sichtlich unter starken Schmerzen litt, wurde direkt auf der Piste erstversorgt und mit dem Helikopter abtransportiert.

Mittlerweile gibt es ein erstes Update zu ihrem Gesundheitszustand.

"Sie hat gewusst, dass es ein gewisses Risiko braucht"

"Das ist absolut nicht das Ende, das sie verdient hat", sagt mit Nina Ortlieb eine Athletin, die ebenfalls gestürzt ist, aber unverletzt blieb.

Ob Vonn ihr verletztes Knie oder ihr Risiko zum Verhängnis wurde, lässt sich von außen schwer beurteilen.

Ortlieb merkt aber an: "Sie hat gewusst, dass es ein gewisses Risiko braucht, wenn man vorne dabei sein will. Die Dichte ist hoch, mit nur schön runterfahren gewinnt man auch nichts. Heute hat die Sicht dazu eingeladen, dass man die eine oder andere Stelle enger fährt. Fehler werden beinhart bestraft."

Sturz-Stelle "jedes Jahr wieder eine Challenge"

Die Stelle zwischen dem dritten und vierten Tor, an der Vonn zu Sturz kam, sei "jedes Jahr wieder eine Challenge", sagt Ariane Rädler.