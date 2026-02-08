NEWS

Hundertstelkrimi! Breezy Johnson krönt sich zur Olympiasiegerin

Die US-Amerikanerin schnappt sich nach einer blitzsauberen Fahrt die Goldmedaille. Für Österreich bleibt nur Blech - Lindsey Vonn stürzt schwer.

Hundertstelkrimi! Breezy Johnson krönt sich zur Olympiasiegerin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Genau wie Franjo von Allmen darf sich nun auch Breezy Johnson amtierende Weltmeisterin und Olympiasiegerin nennen!

Die US-Amerikanerin riskiert bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo alles, lässt den Ski optimal laufen und setzt sich verdient an die Spitze. Auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem WM-Titel folgt nun auch der Olympiasieg.

Emma Aicher kommt ihr am nächsten, nur vier Hundertstel Sekunden fehlen der Deutschen am Ende auf Gold. Bronze geht an die Lokalmatadorin Sofia Goggia (+0.59).

Hütter auf Rang vier - Vonn stürzt schwer

Für Österreich bleibt am Ende leider nur Blech. Cornelia Hütter landet mit 86 Hundertstel Sekunden Rückstand auf Rang vier. 27 Hundertstel fehlen am Ende auf Edelmetall.

Ariane Rädler (8.) und Mirjam Puchner (11.) haben nichts mit dem Medaillenrennen zu tun. Nina Ortlieb scheidet mit einem Sturz aus, bleibt aber unverletzt.

Für einen Schockmoment sorgt Lindsey Vonn mit ihrem Sturz nach wenigen Fahrsekunden. Die 41-Jährige wurde mit dem Helikopter abtransportiert (Alle Infos >>>).

Spektakulär! Die besten Bilder der Olympia-Eröffnungsfeier

Slideshow starten

50 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für die Olympia-Abfahrt der Frauen

Startliste für die Olympia-Abfahrt der Frauen

Olympia
1
Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Schockmoment! Vonn kommt bei Olympia-Abfahrt zu Sturz!

Olympia
25
Olympia-Abfahrt in Cortina: "Die Sprünge könnten ans Limit gehen"

Olympia-Abfahrt in Cortina: "Die Sprünge könnten ans Limit gehen"

Olympia
Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus

Olympia LIVE: Johnson auf Goldkurs - ÖSV geht leer aus

Olympia
28
Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Gute Neuigkeiten! Vlhova gibt Update zu Comeback in Cortina

Olympia
2
Olympia, Tag 2: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Tag 2: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
1
Gold um jeden Preis? Lindsey Vonns riskanter Olympia-Grenzgang

Gold um jeden Preis? Lindsey Vonns riskanter Olympia-Grenzgang

Olympia
17

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Cornelia Hütter Lindsey Vonn Ariane Rädler Mirjam Puchner Nina Ortlieb Breezy Johnson