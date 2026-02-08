Hundertstelkrimi! Breezy Johnson krönt sich zur Olympiasiegerin

Genau wie Franjo von Allmen darf sich nun auch Breezy Johnson amtierende Weltmeisterin und Olympiasiegerin nennen!

Die US-Amerikanerin riskiert bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo alles, lässt den Ski optimal laufen und setzt sich verdient an die Spitze. Auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem WM-Titel folgt nun auch der Olympiasieg.

Emma Aicher kommt ihr am nächsten, nur vier Hundertstel Sekunden fehlen der Deutschen am Ende auf Gold. Bronze geht an die Lokalmatadorin Sofia Goggia (+0.59).

Hütter auf Rang vier - Vonn stürzt schwer

Für Österreich bleibt am Ende leider nur Blech. Cornelia Hütter landet mit 86 Hundertstel Sekunden Rückstand auf Rang vier. 27 Hundertstel fehlen am Ende auf Edelmetall.

Ariane Rädler (8.) und Mirjam Puchner (11.) haben nichts mit dem Medaillenrennen zu tun. Nina Ortlieb scheidet mit einem Sturz aus, bleibt aber unverletzt.

Für einen Schockmoment sorgt Lindsey Vonn mit ihrem Sturz nach wenigen Fahrsekunden. Die 41-Jährige wurde mit dem Helikopter abtransportiert (Alle Infos >>>).