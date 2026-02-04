NEWS

Ski LIVE - 1. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Olympia LIVE: Das 1. Abfahrtstraining in Bormio heute! Wer dominiert die Stelvio zum Auftakt? Alle Zeiten und Ergebnisse zum ersten Speed-Test hier.

Ski LIVE - 1. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Mission Gold beginnt! Heute tasten sich die Speed-Herren erstmals an die legendäre Stelvio in Bormio heran.

Es ist das erste von insgesamt drei geplanten Trainings für die große Olympia-Abfahrt am Samstag. Wer setzt auf der eisigen Piste gleich das erste Ausrufezeichen? LIVE-Ergebnis>>>

Erstes Abtasten auf einer der schwierigsten Pisten der Welt

Nach über 30 Jahren Weltcup-Geschichte feiert die Stelvio heute ihre Premiere als olympische Abfahrtsstrecke.

Das erste Training dient vor allem dazu, die Schlüsselstellen wie den "San-Pietro-Schuss" und die tückischen Wellen bei den aktuellen Bedingungen kennenzulernen.

🔴 LIVE-Ticker: 1. Abfahrtstraining der Männer in Bormio

Verfolge hier die Ergebnisse zum 1. Training: Wer pokert noch, und wer zeigt bereits seine Krallen für den Samstag?

Olympia-Abfahrt - 1. Training: Das aktuelle Ergebnis

Der Fahrplan für die Olympia-Abfahrt in Bormio

  • Mittwoch, 11:30 Uhr: 1. Offizielles Training

  • Donnerstag, 11:30 Uhr: 2. Offizielles Training

  • Freitag, 11:30 Uhr: 3. Offizielles Training

  • Samstag, 11:30 Uhr: OLYMPIA-ABFAHRT 2026

Mehr zum Thema

Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia
Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Olympia
36
Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

Olympia
Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

Olympia
Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Olympia
6
Warum die Olympia-Strecke den ÖSV-Abfahrern liegen könnte

Warum die Olympia-Strecke den ÖSV-Abfahrern liegen könnte

Olympia
3
ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

Olympia

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski alpin - Olympia 2026