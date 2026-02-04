Ski LIVE - 1. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Der Fahrplan für die Olympia-Abfahrt in Bormio
Mittwoch, 11:30 Uhr: 1. Offizielles Training
Donnerstag, 11:30 Uhr: 2. Offizielles Training
Freitag, 11:30 Uhr: 3. Offizielles Training
Samstag, 11:30 Uhr: OLYMPIA-ABFAHRT 2026
Olympia LIVE: Das 1. Abfahrtstraining in Bormio heute! Wer dominiert die Stelvio zum Auftakt? Alle Zeiten und Ergebnisse zum ersten Speed-Test hier.
Die Mission Gold beginnt! Heute tasten sich die Speed-Herren erstmals an die legendäre Stelvio in Bormio heran.
Es ist das erste von insgesamt drei geplanten Trainings für die große Olympia-Abfahrt am Samstag. Wer setzt auf der eisigen Piste gleich das erste Ausrufezeichen? LIVE-Ergebnis>>>
Nach über 30 Jahren Weltcup-Geschichte feiert die Stelvio heute ihre Premiere als olympische Abfahrtsstrecke.
Das erste Training dient vor allem dazu, die Schlüsselstellen wie den "San-Pietro-Schuss" und die tückischen Wellen bei den aktuellen Bedingungen kennenzulernen.
Verfolge hier die Ergebnisse zum 1. Training: Wer pokert noch, und wer zeigt bereits seine Krallen für den Samstag?
