Ski LIVE - 1. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Die Mission Gold beginnt! Heute tasten sich die Speed-Herren erstmals an die legendäre Stelvio in Bormio heran.

Es ist das erste von insgesamt drei geplanten Trainings für die große Olympia-Abfahrt am Samstag. Wer setzt auf der eisigen Piste gleich das erste Ausrufezeichen? LIVE-Ergebnis>>>

Erstes Abtasten auf einer der schwierigsten Pisten der Welt

Nach über 30 Jahren Weltcup-Geschichte feiert die Stelvio heute ihre Premiere als olympische Abfahrtsstrecke.

Das erste Training dient vor allem dazu, die Schlüsselstellen wie den "San-Pietro-Schuss" und die tückischen Wellen bei den aktuellen Bedingungen kennenzulernen.

🔴 LIVE-Ticker: 1. Abfahrtstraining der Männer in Bormio

Verfolge hier die Ergebnisse zum 1. Training: Wer pokert noch, und wer zeigt bereits seine Krallen für den Samstag?