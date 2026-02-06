Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training der Frauen: das aktuelle Ergebnis

Im Mittelpunkt: Lindsey Vonn. Nur eine Woche nach ihrem Kreuzbandriss in Crans-Montana will die 41-Jährige den Härtetest im Renn-Tempo wagen. Hält das Knie der Belastung für die Olympia-Abfahrt am Sonntag stand?
Für Österreich sind Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler dabei.
🔴 LIVE: 1. Abfahrtstraining der Frauen in Cortina
Erlebe jede Zwischenzeit LIVE: Gelingt Lindsey Vonn das Unmögliche? Wie schlagen sich die ÖSV-Frauen rund um Conny Hütter beim ersten Kennenlernen der Olympia-Piste?
Abfahrts-Highlights am Wochenede:
Samstag, 7.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer
Sonntag, 8.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Frauen