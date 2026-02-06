NEWS

Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training der Frauen: das aktuelle Ergebnis

Olympia LIVE: Das 1. Abfahrtstraining in Cortina! Lindsey Vonn wagt den ersten Belastungstest nach dem Kreuzbandriss. Alle Ergebnisse und Zeiten hier.

Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training der Frauen: das aktuelle Ergebnis Foto: © GEPA
Die Tofane ruft! Nach der gestrigen Absage steht heute um 11:30 Uhr (MEZ) die erste Fahrt auf der „Olimpia delle Tofane“ an.

Allerdings gibt es Probleme. Zunächst wirkt die Piste nicht rennfertig, am Zielsprung wird nach den Vorläufern gearbeitet. Bei Nina Ortlieb (Nummer 5) zieht dann Nebel in die Strecke. Nach der Vorarlbergerin wird das Training unterbrochen. Um 12:45 Uhr soll es weitergehen.

LIVE-Ergebnis>>>

Im Mittelpunkt: Lindsey Vonn. Nur eine Woche nach ihrem Kreuzbandriss in Crans-Montana will die 41-Jährige den Härtetest im Renn-Tempo wagen. Hält das Knie der Belastung für die Olympia-Abfahrt am Sonntag stand?

Für Österreich sind Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler dabei.

🔴 LIVE: 1. Abfahrtstraining der Frauen in Cortina

Erlebe jede Zwischenzeit LIVE: Gelingt Lindsey Vonn das Unmögliche? Wie schlagen sich die ÖSV-Frauen rund um Conny Hütter beim ersten Kennenlernen der Olympia-Piste?

👉Das aktuelle Ergebnis des 1. Trainings:

Abfahrts-Highlights am Wochenede:

Samstag, 7.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer

Sonntag, 8.2. - 11:30 Uhr: Abfahrt der Frauen

Olympia 2026 - Infos:

Medaillenspiegel>>>

Zeitplan - alle Bewerbe>>>

ÖOC-Historie - alle Olympia-Medaillen>>>

