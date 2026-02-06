Ski LIVE - 1. Abfahrts-Training der Frauen: das aktuelle Ergebnis

Die Tofane ruft! Nach der gestrigen Absage steht heute um 11:30 Uhr (MEZ) die erste Fahrt auf der „Olimpia delle Tofane“ an.

Allerdings gibt es Probleme. Zunächst wirkt die Piste nicht rennfertig, am Zielsprung wird nach den Vorläufern gearbeitet. Bei Nina Ortlieb (Nummer 5) zieht dann Nebel in die Strecke. Nach der Vorarlbergerin wird das Training unterbrochen. Um 12:45 Uhr soll es weitergehen.