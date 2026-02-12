Olympia LIVE - Super-G der Frauen: Das Ergebnis

Erleichterung und Jubel im ÖSV-Lager! Cornelia Hütter gewinnt im Super-G von Cortina d’Ampezzo die Bronzemedaille.

In ihrem letzten olympischen Rennen sichert sich die 33-Jährige ihr erstes Einzel-Edelmetall unter den fünf Ringen. Währenddessen schreibt Federica Brignone mit Gold eine der beeindruckendsten Comeback-Geschichten der Spiele.

Österreich darf damit über die neunte Medaille bei den Winterspielen 2026 jubeln. Für Hütter ist es nach WM-Bronze 2023 der zweite große Coup auf der Weltbühne. Im Ziel liegt sie 0,52 Sekunden hinter der überragenden Siegerin.

Brignone vergoldet ihr Comeback

Es ist der Gänsehaut-Moment dieser Spiele: Vor den Augen des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella rast Federica Brignone zu ihrem ersten Olympiasieg.

Die 35-Jährige kehrt erst Mitte Jänner nach einer schweren Schien- und Wadenbeinverletzung in den Weltcup zurück und krönt diesen Weg nun mit Gold. Sie verweist die Französin Romane Miradoli (+0,41), die überraschend Silber holt, auf den zweiten Platz.

