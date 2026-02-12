Olympia LIVE - Super-G der Frauen: Das Ergebnis

Bronze für Hütter! Die Siegerbilder des Super-Gs
Rädler hauchdünn an Medaille vorbei
Wo Licht ist, ist heute auch Schatten: Ariane Rädler verpasst ihr erstes Einzel-Edelmetall bei Olympia um die Winzigkeit von einer einzigen Hundertstelsekunde. Mit dem kleinstmöglichen Rückstand auf Hütter muss sich die Team-Olympiasiegerin mit dem undankbaren vierten Platz (+0,53) begnügen.
Favoritensterben auf der Tofana
Der Super-G fordert zahlreiche prominente Opfer. Mirjam Puchner und Nina Ortlieb bringen leider kein Ergebnis in die Wertung.
Besonders bitter verläuft das Rennen für Lokalmatadorin Sofia Goggia: Sie liegt bei der zweiten Zwischenzeit bereits 0,64 Sekunden vor Brignone, ehe sie an einem Tor vorbeifährt und ausscheidet.