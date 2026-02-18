Olympia LIVE - Slalom der Frauen: das aktuelle Ergebnis

Das letzte Gefecht auf der Tofane! Heute fällt die allerletzte Entscheidung der alpinen Bewerbe bei diesen Olympischen Spielen.

Im Slalom der Frauen wird die Nachfolgerin von Petra Vlhova gesucht. Kann Mikaela Shiffrin ihre unglaubliche Saison krönen oder schlägt die Konkurrenz zu? LIVE-Ticker>>>

Shiffrin gegen den Rest der Welt

Die Vorzeichen könnten klarer nicht sein: Mikaela Shiffrin ist die Gigantin dieses Winters. Sie gewinnt sieben der acht Saison-Slaloms und reist mit einer Dominanz an, die fast schon einschüchternd wirkt. Einzig die Schweizerin Camille Rast konnte Shiffrin in dieser Saison (in Kranjska Gora) bezwingen.

ÖSV-Quartett jagt die dritte Medaille

Für die österreichischen Damen verliefen die Spiele in Italien bisher erfolgreich: Nach dem emotionalen Team-Gold (durch Ariane Rädler & Katharina Huber) und Super-G-Bronze durch Cornelia Hütter soll heute das dritte Edelmetall her. Der ÖSV setzt dabei auf Katharina Truppe, Katharina Huber, Katharina Gallhuber und Lisa Hörhager.

Startzeiten