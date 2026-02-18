NEWS

Vonn: "Verletzung schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein"

Die 41-Jährige ist zurück in den USA und meldete sich nach ihrem Sturz mit einem weiteren Update.

Vonn: "Verletzung schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Nach vier Operationen in Italien ging es für Ski-Superstar Lindsey Vonn zurück in die USA.

Auf Instagram teilte sie ein Video, das ihren Transport zeigte. "Mein Bein ist immer noch in Trümmern, aber ich bin endlich zu Hause!", schrieb Vonn und bedankte sich bei den medizinischen Mitarbeitern für ihre Hilfe.

Vonn ist noch am Verarbeiten

Sie freue sich nun bereits auf die nächste OP, bei der die Schiene aus ihrem linken Bein entfernt werde.

"Meine Verletzung war viel schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein", schrieb die 41-Jährige weiters. "Ich bin immer noch dabei, das alles zu verarbeiten, was es bedeutet und was vor mir liegt. Aber ich werde euch in den nächsten Tagen mehr Details geben."

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Lindsey Vonn Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026