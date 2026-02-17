NEWS

Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Im Slalom hat Mikaela Shiffrin die letzte Chance, eine Olympia-Nullnummer wie vor vier Jahren abzuwenden. Strauchelt die große Favoritin erneut?

Geht Mikaela Shiffrin bei den Olympischen Spielen erneut leer aus?

2022 in Peking holte sie bei keinem ihrer sechs Starts eine Medaille, drei Mal schied die US-Amerikanerin aus.

In Cortina droht sich die Geschichte, wenngleich viel weniger dramatisch, zu wiederholen. Im Slalom am Mittwoch (10 Uhr im LIVE-Ticker) hat Shiffrin die letzte Chance, eine Nullnummer wie vor vier Jahren abzuwenden.

Nur 15. Slalomzeit in der Team-Kombi

In der Team-Kombination schaffte Shiffrin es nicht, die Halbzeitführung der Abfahrts-Schnellsten Breezy Johnson ins Ziel zu bringen und vergab mit der 15. Slalomzeit eine Medaille.

"Es gab viele Kurven, in denen ich recht schnell war, und einige wenige, in denen ich Fehler gemacht habe. Es lag an mehreren Dingen: der Streckenführung, dem Material und den Bedingungen, und meine mentale Einstellung passte nicht zum Tag", erklärte Shiffrin.

Im Riesentorlauf musste sich die erfolgreichste Skifahrerin der Weltcup-Geschichte mit Rang elf begnügen.

Ich glaube schon, dass man sie schlagen kann.

Katharina Gallhuber über Mikaela Shiffrin

Am Mittwoch will sie es besser machen und in ihrer Paradedisziplin ein zweites Olympia ohne Edelmetall abwenden.

Shiffrin dominiert den Slalom in diesem Winter in einem Ausmaß wie selten zuvor. Sie gewann sieben der acht Rennen und musste sich nur in Kranjska Gora mit Rang zwei hinter der Schweizerin Camille Rast begnügen.

"Wer sieben von acht Rennen gewinnt, ist sicher Favoritin"

"Wer sieben von acht Rennen gewinnt, ist sicher Favoritin. Aber ich bin selbst gespannt, wie sie das am Mittwoch handelt, es wird nicht leichter", meint Katharina Huber, die im Team-Kombi-Slalom das Duell mit der US-Amerikanerin und damit Gold gewann.

Auch Katharina Truppe tut sich schwer, Shiffrin für den Slalom einzuschätzen. "Ich glaube schon, dass sie sich Gedanken macht. Man kennt ihr Olympia-Drama 2022. Es ist eine schwierige Situation. Sie gewinnt fast alle Rennen mit einer Sekunde Vorsprung und auf einmal kriegt sie eine Sekunde, ohne Fehler", rätselt die Kärntnerin.

Shiffrin von der Favoritenrolle zu streichen "wäre ein riesengroßer Fehler", meint Katharina Gallhuber. "Sie werden sicher alles daransetzen, dass sie mit größtem Selbstvertrauen am Start steht. Aber ich glaube schon, dass man sie schlagen kann."

