Geht Shiffrin auch im Slalom leer aus? "Sie ist schlagbar"

Geht Mikaela Shiffrin bei den Olympischen Spielen erneut leer aus?

2022 in Peking holte sie bei keinem ihrer sechs Starts eine Medaille, drei Mal schied die US-Amerikanerin aus.

In Cortina droht sich die Geschichte, wenngleich viel weniger dramatisch, zu wiederholen. Im Slalom am Mittwoch (10 Uhr im LIVE-Ticker) hat Shiffrin die letzte Chance, eine Nullnummer wie vor vier Jahren abzuwenden.

Nur 15. Slalomzeit in der Team-Kombi

In der Team-Kombination schaffte Shiffrin es nicht, die Halbzeitführung der Abfahrts-Schnellsten Breezy Johnson ins Ziel zu bringen und vergab mit der 15. Slalomzeit eine Medaille.

"Es gab viele Kurven, in denen ich recht schnell war, und einige wenige, in denen ich Fehler gemacht habe. Es lag an mehreren Dingen: der Streckenführung, dem Material und den Bedingungen, und meine mentale Einstellung passte nicht zum Tag", erklärte Shiffrin.

Im Riesentorlauf musste sich die erfolgreichste Skifahrerin der Weltcup-Geschichte mit Rang elf begnügen.