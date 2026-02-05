2. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Das zweite Training für die Olympia-Abfahrt der Männer gibt nur wenig Aufschluss über das Kräfteverhältnis.

Italiener an der Spitze

Viele Fahrer bluffen und fahren nur einzelne Sektoren voll. Vor dem Ziel nehmen praktisch alle Athleten sichtbar Tempo raus, manche legen hier auch Bremsschwünge ein.

Trainingsbestzeit erzielt Mattia Casse. Der Italiener hat allerdings einen Torfehler und kürzt an dieser Stelle deutlich ab. Hinter ihm landen mit Florian Schieder und Giovanni Franzoni zwei Teamkollegen.

Kriechmayr mit Bremsschwüngen

Die ÖSV-Abfahrer klassieren sich auf den Rängen 11, 12 und13. Bester Österreicher wird Stefan Babinsky mit 1,74 Sekunden Rückstand. Kriechmayr klassiert sich mit 1,83 Sekunden Rückstand - mit sichtbaren Reserven im Zielabschnitt. Raphael Haaser belegt Rang 13.

Daniel Hemetsberger sorgt für den Schreckmoment. Der Oberösterreicher stürzt und verliert dabei seinen Helm. So geht es ihm>>>

Auch Schweizer Favoriten bluffen

Auch Top-Favorit Marco Odermatt blufft und begnügt sich mit Rang 23 (+2,72). Sein Teamkollege Franjo von Allmen landet mit Bremsschwüngen auf Rang 26.