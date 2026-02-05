NEWS

2. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Im 2. Training für die Olympia-Abfahrt dominieren die Italiener. Allerdings decken die Favoriten ihre Karten nicht annährend auf. Das Ergebnis.

2. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das zweite Training für die Olympia-Abfahrt der Männer gibt nur wenig Aufschluss über das Kräfteverhältnis.

Italiener an der Spitze

Viele Fahrer bluffen und fahren nur einzelne Sektoren voll. Vor dem Ziel nehmen praktisch alle Athleten sichtbar Tempo raus, manche legen hier auch Bremsschwünge ein.

Trainingsbestzeit erzielt Mattia Casse. Der Italiener hat allerdings einen Torfehler und kürzt an dieser Stelle deutlich ab. Hinter ihm landen mit Florian Schieder und Giovanni Franzoni zwei Teamkollegen.

Kriechmayr mit Bremsschwüngen

Die ÖSV-Abfahrer klassieren sich auf den Rängen 11, 12 und13. Bester Österreicher wird Stefan Babinsky mit 1,74 Sekunden Rückstand. Kriechmayr klassiert sich mit 1,83 Sekunden Rückstand - mit sichtbaren Reserven im Zielabschnitt. Raphael Haaser belegt Rang 13.

Daniel Hemetsberger sorgt für den Schreckmoment. Der Oberösterreicher stürzt und verliert dabei seinen Helm. So geht es ihm>>>

Auch Schweizer Favoriten bluffen

Auch Top-Favorit Marco Odermatt blufft und begnügt sich mit Rang 23 (+2,72). Sein Teamkollege Franjo von Allmen landet mit Bremsschwüngen auf Rang 26.

2. Abfahrtstraining in Bormio - das Ergebnis:

Der Fahrplan für die Olympia-Abfahrt in Bormio

  • Donnerstag, 11:30 Uhr: 2. Offizielles Training

  • Freitag, 11:30 Uhr: 3. Offizielles Training

  • Samstag, 11:30 Uhr: OLYMPIA-ABFAHRT 2026

Mehr zum Thema

"Idiot!" - ÖSV-Ass verliert Helm bei Sturz im Olympia-Training

"Idiot!" - ÖSV-Ass verliert Helm bei Sturz im Olympia-Training

Olympia
Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das zweite Abfahrtstraining der Männer

Olympia
Olympia: So viele Medaillen erhofft sich Pfeifer vom Ski-Team

Olympia: So viele Medaillen erhofft sich Pfeifer vom Ski-Team

Olympia
Stelvio-Sturzopfer mit Update: Entwarnung, aber...

Stelvio-Sturzopfer mit Update: Entwarnung, aber...

Olympia
Warum Matthias Mayer bei Olympia unschlagbar war

Warum Matthias Mayer bei Olympia unschlagbar war

Olympia
6
Wetterpech: Erstes Abfahrtstraining der Frauen abgesagt

Wetterpech: Erstes Abfahrtstraining der Frauen abgesagt

Olympia
Wegen Abfahrts-Quali: Dicke Luft im Schweizer Ski-Team

Wegen Abfahrts-Quali: Dicke Luft im Schweizer Ski-Team

Olympia

Kommentare

Bormio Ski Alpin Wintersport Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026