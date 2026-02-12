NEWS

Ski Alpin bei Olympia 2026 - alle Medaillengewinner

Wer gewinnt Ski-Gold? ⛷️ Alle Medaillengewinner im Ski Alpin bei Olympia 2026. Von den drei Gold-Coups durch Franjo von Allmen bis zu den Technik-Siegern!

Ski Alpin bei Olympia 2026 - alle Medaillengewinner Foto: © GETTY
Die alpinen Skibewerbe in Bormio und Cortina d’Ampezzo bilden auch 2026 das Herzstück der Olympischen Winterspiele.

Wenn die Elite des Skisports um Gold, Silber und Bronze kämpft, schreiben die Athletinnen und Athleten Geschichte auf den anspruchsvollsten Pisten der Welt.

Besonders ein Name prägt diese Spiele bereits jetzt: Der Schweizer Franjo von Allmen krönt sich mit drei Goldmedaillen zum absoluten Dominator der Speed-Bewerbe. Doch nicht nur die Seriensieger stehen im Fokus, sondern jede einzelne Entscheidung – Von der Abfahrt bis zum Slalom.

Ski Alpin - Alle Medaillengewinner:innen bei Olympia 2026

