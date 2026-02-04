Warum Matthias Mayer bei Olympia unschlagbar war

Matthias Mayer und Olympische Spiele, das ist wie Skiurlaub und Germknödel - es gehört einfach zusammen.

Der Kärntner hat im Zeichen der fünf Ringe eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben.

Ohne einen einzigen Weltcupsieg in der Tasche raste Mayer 2014 in Sotschi mit Gold in der Abfahrt direkt in den Ski-Olymp. 2018 in Pyeongchang holte er den Olympiasieg im Super-G, dieses Kunststück wiederholte er vor vier Jahren in Peking, dazu kam Bronze in der Abfahrt.

Damit ist er nicht nur der erfolgreichste alpine Skifahrer Österreichs bei Olympischen Spielen, sondern neben dem Norweger Kjetil Andre Aamodt (1992 im Super-G, 2002 in Kombination und Super-G, 2006 im Super-G) auch einer von nur zwei männlichen Skifahrern, denen es gelungen ist, Gold bei drei verschiedenen Olympischen Spielen zu erobern.

Nach Mayers Rücktritt vom aktiven Skirennsport ist die Liste der rot-weiß-roten Anwärter auf (Gold-)Medaillen in den Speed-Bewerben überschaubar.

Grund genug, Matthias Mayer nach seinem olympischen Erfolgs-Rezept zu fragen.

(K)Ein Rezept

"Ich habe kein Rezept zusammengeschrieben. Es hat immer intuitiv funktioniert", sagt "Mothl", der stets punktgenau bei den größten Rennen der Saison ablieferte.

"Ich hatte natürlich meinen Plan. Letztendlich kannst du diese zwei Minuten, die du Zeit hast, um so schnell wie möglich ins Ziel zu fahren, aber nicht bis ins Detail durchplanen. Es kann immer etwas passieren. Du darfst dich nur nicht aus der Reihe bringen lassen", so Mayer.

Wie etwa 2018, als Mayer als aussichtsreicher Medaillenkandidat zu seinen zweiten Spielen nach Pyeongchang reiste, im Kombinations-Slalom aber derart heftig stürzte, dass ein Start in der Abfahrt in Gefahr war. Letztlich wurde es ein neunter Rang. Drei Tage nach dem Sturz holte Mayer Gold im Super-G.