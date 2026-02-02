Das Programm der Olympischen Winterspiele 2026

In 116 Wettkämpfen und acht Sportarten duellieren sich die Athleten und Athletinnen am 6. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Gold, Silber und Bronze!

Eröffnet werden die Olympischen Spiele am Freitag in Mailand. Die ersten Medaillenentscheidungen gibt es dann ab 7. Februar.

Doch schon davor starten die ersten Bewerbe in die Olympischen Spiele rein. Unter anderem startet der Mixed-Curling-Bewerb am 4. Februar. Zudem stehen mehrere Trainings bereits vorab am Programm.

LAOLA1 zeigt dir das vollständige Programm: