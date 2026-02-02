NEWS

Das Programm der Olympischen Winterspiele 2026

Von 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die Nationen in 116 Wettbewerben wieder um die begehrten Medaillen.

Das Programm der Olympischen Winterspiele 2026 Foto: © GEPA
In 116 Wettkämpfen und acht Sportarten duellieren sich die Athleten und Athletinnen am 6. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Gold, Silber und Bronze!

Eröffnet werden die Olympischen Spiele am Freitag in Mailand. Die ersten Medaillenentscheidungen gibt es dann ab 7. Februar.

Doch schon davor starten die ersten Bewerbe in die Olympischen Spiele rein. Unter anderem startet der Mixed-Curling-Bewerb am 4. Februar. Zudem stehen mehrere Trainings bereits vorab am Programm.

LAOLA1 zeigt dir das vollständige Programm:

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

San Siro (Mailand)
