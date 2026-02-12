NEWS

Stadlober liefert starkes Olympia-Rennen über 10 Kilometer

Die Salzburgerin zeigt eine Steigerung zum Skiathlon, 21 Sekunden fehlen ihr auf das zweite Olympia-Edelmetall.

Stadlober liefert starkes Olympia-Rennen über 10 Kilometer Foto: © GEPA
Der 10-km-Einzel-Bewerb der Langläuferinnen hat Teresa Stadlober den zweiten Top-Ten-Platz bei den Olympischen Spielen in Italien gebracht.

Bei einer neuerlichen schwedischen Machtdemonstration skatet die 33-Jährige am Donnerstag in Tesero zu Platz sieben, 1:10,8 Minuten hinter der nun zweifachen Olympiasiegerin Frida Karlsson. Aufs Podest fehlen der Salzburgerin rund 20 Sekunden.

Im Skiathlon über 20 km war Stadlober am vergangenen Samstag auf Rang neun gelaufen.

Wie schon im Skiathlon siegt Karlsson vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson (+46,6), Bronze geht diesmal an die US-Amerikanerin Jessie Diggins (+49,7).

Stadlobers Olympia-Programm ist damit noch nicht abgeschlossen. Die Bronze-Gewinnerin von Olympia 2022 in Peking will am Abschlusstag (22. Februar) im 50-km-Rennen im klassischen Stil zuschlagen.

