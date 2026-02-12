Skeleton: Gebrauchter erster Tag für Medaillen-Hoffnung Maier

Die Rückkehr an die Stätte seiner stärksten Saisonleistung hat Skeleton-Pilot Samuel Maier am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Italien kein Glück beschert.

Zur Halbzeit des Männer-Bewerbs reiht sich der Tiroler auf Rang 14 ein, im November hatte er im Eiskanal von Cortina zum Weltcupauftakt noch Rang zwei belegt.

Maiers Rückstand auf einen Stockerlplatz beträgt 1,57 Sekunden, auf den führenden britischen Saisondominator Matt Weston fehlen dem 26-Jährigen 2,03 Sek.

0,32 Sek. hinter Maier klassiert sich Österreichs zweiter Vertreter, Florian Auer, als 18.

Die entscheidenden zwei Läufe sind für Freitag (19.30/21.05 Uhr) angesetzt.