NEWS

Skeleton: Gebrauchter erster Tag für Medaillen-Hoffnung Maier

Samuel Maier reißt in den ersten zwei Durchgängen einen großen Rückstand auf Halbzeit-Leader Matt Weston auf.

Skeleton: Gebrauchter erster Tag für Medaillen-Hoffnung Maier Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Rückkehr an die Stätte seiner stärksten Saisonleistung hat Skeleton-Pilot Samuel Maier am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Italien kein Glück beschert.

Zur Halbzeit des Männer-Bewerbs reiht sich der Tiroler auf Rang 14 ein, im November hatte er im Eiskanal von Cortina zum Weltcupauftakt noch Rang zwei belegt.

Maiers Rückstand auf einen Stockerlplatz beträgt 1,57 Sekunden, auf den führenden britischen Saisondominator Matt Weston fehlen dem 26-Jährigen 2,03 Sek.

0,32 Sek. hinter Maier klassiert sich Österreichs zweiter Vertreter, Florian Auer, als 18.

Die entscheidenden zwei Läufe sind für Freitag (19.30/21.05 Uhr) angesetzt.

Mehr zum Thema

Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen

Bronze! Hütter gewinnt erste Medaille im letzten Olympia-Rennen

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 36/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 36/116 Entscheidungen

Olympia
5
Olympia LIVE: Das Moguls-Finale der Männer

Olympia LIVE: Das Moguls-Finale der Männer

Olympia
1
Macklin Celebrini: Das nächste Wunderkind des Eishockeys

Macklin Celebrini: Das nächste Wunderkind des Eishockeys

Olympia
IOC-Präsidentin "hat geschwärmt": Neue Hoffnung für Kombi-Zukunft

IOC-Präsidentin "hat geschwärmt": Neue Hoffnung für Kombi-Zukunft

Olympia
Auf "tödliche" folgt teure Mission: Der 120-Millionen-Eiskanal

Auf "tödliche" folgt teure Mission: Der 120-Millionen-Eiskanal

Olympia
1
Olympia LIVE: Super-G der Frauen

Olympia LIVE: Super-G der Frauen

Olympia
6

Kommentare

Samuel Maier Skeleton Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026