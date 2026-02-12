NEWS

Gold und Bronze! Hämmerle und Dusek räumen im Snowboardcross ab

Alessandro Hämmerle ist wieder Olympiasieger! Mit Jakob Dusek jubelt ein weiterer ÖSV-Athlet über eine Medaille.

Gold und Bronze! Hämmerle und Dusek räumen im Snowboardcross ab Foto: © GETTY
Alessandro Hämmerle verteidigt seinen Olympia-Titel im Snowboardcross erfolgreich!

Der 32-jährige Vorarlberger gewinnt wie schon in Peking 2022 die Goldmedaille, mit ihm steht auch der Niederösterreicher Jakob Dusek als Dritter am Podest.

In einem wahren Final-Krimi arbeitet sich das ÖSV-Duo, das anfangs auf den Rängen drei und vier liegt, Spitze heran.

Kopf-an-Kopf über den finalen Sprung

Das Final-Quartett Hämmerle, Dusek, Eliot Grondin (CAN) und Aidan Chollet (FRA) geht Kopf-an-Kopf in die letzte Kurve und über den finalen Sprung.

Das beste Ende hat Hämmerle, der Grondin hauchdünn hinter sich lässt. Der Österreicher hatte in Peking ebenfalls das Fotofinish gegen den Kanadier für sich entschieden.

Dusek schnappt sich Bronze, für den 29-Jährigen ist es die erste Olympia-Medaille. Chollet geht leer aus.

