NEWS

Klopp überrascht mit Auftritt bei Olympia

Jürgen Klopp besucht die Olympia-Staffel der Biathleten. Dort wurde ihm eine besondere Ehre zuteil.

Klopp überrascht mit Auftritt bei Olympia Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jürgen Klopp überrascht mit einem Auftritt bei der Biathlon-Staffel am Dienstag in Antholz.

Der ehemalige Trainer von Liverpool und Borussia Dortmund und aktuelle Head of Global Soccer bei Red Bull durfte die Schlussrunde in der Staffel einläuten.

Glück brachte er seinen Landsmännern allerdings nicht: Für die Deutschen sprang nur Blech heraus. Die Österreicher schlugen sich wacker (hier nachlesen >>>).

Bereits am Montagabend war Klopp im Deutschland-Haus in Cortina d'Ampezzo. Dort traf er sich unter anderem mit Tennis-Legende Boris Becker.

Party mit Brignone! So ließ es Hütter im Österreich-Haus krachen

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV-Staffel schlägt sich bei Eders letztem Olympia-Start wacker

ÖSV-Staffel schlägt sich bei Eders letztem Olympia-Start wacker

Olympia
2
"Nein, wozu?" - Russe Schipulin gab Biathlon-Gold nicht zurück

"Nein, wozu?" - Russe Schipulin gab Biathlon-Gold nicht zurück

Olympia
11
Olympia LIVE: Die Medaillenentscheidungen an Tag 11

Olympia LIVE: Die Medaillenentscheidungen an Tag 11

Olympia
9
Biathlon-Routinier Simon Eder vor letztem Olympia-Rennen

Biathlon-Routinier Simon Eder vor letztem Olympia-Rennen

Olympia
Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia LIVE - Dienstag 17.2.: Programm & Österreicher im Einsatz

Olympia
Olympia LIVE: Ski-Freestyle-Big-Air mit Lara Wolf

Olympia LIVE: Ski-Freestyle-Big-Air mit Lara Wolf

Olympia
Kein Gold für "Oranje"-Eisschnellläufer in Team-Verfolgung

Kein Gold für "Oranje"-Eisschnellläufer in Team-Verfolgung

Olympia

Kommentare

Wintersport Biathlon Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Jürgen Klopp Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Biathlon - Olympia 2026