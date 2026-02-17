Klopp überrascht mit Auftritt bei Olympia

Jürgen Klopp überrascht mit einem Auftritt bei der Biathlon-Staffel am Dienstag in Antholz.

Der ehemalige Trainer von Liverpool und Borussia Dortmund und aktuelle Head of Global Soccer bei Red Bull durfte die Schlussrunde in der Staffel einläuten.

Glück brachte er seinen Landsmännern allerdings nicht: Für die Deutschen sprang nur Blech heraus. Die Österreicher schlugen sich wacker (hier nachlesen >>>).

Bereits am Montagabend war Klopp im Deutschland-Haus in Cortina d'Ampezzo. Dort traf er sich unter anderem mit Tennis-Legende Boris Becker.