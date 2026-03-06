NEWS

Stark! Lamparter fixiert Gesamtweltcup

Der 24-jährige Tiroler macht in Lahti den Sack zu und krönt sich zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Gesamtweltcupsieger.

Stark! Lamparter fixiert Gesamtweltcup Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Johannes Lamparter ist zum zweiten Mal nach 2022/23 Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination!

Dem 24-Jährigen reicht in Lahti ein vierter Rang für die große Kugel. Ihm fehlen am Ende 25,2 Sekunden auf den Tagessieg. Der Norweger Jens Luraas Oftebro gewinnt 3,3 Sekunden vor seinem Bruder Einar Luraas Oftebro. Dritter wird Ilkka Herola (+10,3).

Nah an der Perfektion

Für den Tiroler ist es das Ende einer nahezu perfekten Saison. Bereits im Massenstart und im Kompakt sicherte er sich die kleinen Kristallkugeln. Zudem gewann er bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina zweimal Silber und einmal Bronze.

"Ich habe leider nicht mitfighten können für die Podiumsplätze, ich habe in der letzten Runde reißen lassen müssen. Aber ich freue mich mega über die zweite Kugel. Wenn man die zweite Kugel daheim hat, weiß man, dass man über die gesamte Saison der beste Kombinierer war", sagte der zweifache Weltmeister im ORF-Interview.

Mit dem zweiten Gesamtweltcupsieg seiner Karriere schreibt er auch Geschichte. Zwei Titel hatte als einziger Österreicher davor nur Klaus Sulzenbacher 1987/88 und 1989/90 geschafft.

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

#19 - Fabian Rießle (Deutschland) - 9 Weltcupsiege
#19 - Fred Borre Lundberg (Norwegen) - 9 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Weltmeisterin! Gruber holt Gold bei der Junioren-WM

Weltmeisterin! Gruber holt Gold bei der Junioren-WM

Nord. Kombi
Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Nord. Kombi
2
Nordische Kombination: Sensationeller Heimsieg von Lokalmatadorin

Nordische Kombination: Sensationeller Heimsieg von Lokalmatadorin

Nord. Kombi
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Langlauf
2
"Natürlich bitter" - Tschofenig verpasst knapp den Tagessieg

"Natürlich bitter" - Tschofenig verpasst knapp den Tagessieg

Skispringen

Kommentare

Wintersport Nordische Kombination ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter Franz Josef Rehrl Thomas Rettenegger Stefan Rettenegger