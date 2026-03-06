Stark! Lamparter fixiert Gesamtweltcup

Johannes Lamparter ist zum zweiten Mal nach 2022/23 Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination!

Dem 24-Jährigen reicht in Lahti ein vierter Rang für die große Kugel. Ihm fehlen am Ende 25,2 Sekunden auf den Tagessieg. Der Norweger Jens Luraas Oftebro gewinnt 3,3 Sekunden vor seinem Bruder Einar Luraas Oftebro. Dritter wird Ilkka Herola (+10,3).

Nah an der Perfektion

Für den Tiroler ist es das Ende einer nahezu perfekten Saison. Bereits im Massenstart und im Kompakt sicherte er sich die kleinen Kristallkugeln. Zudem gewann er bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina zweimal Silber und einmal Bronze.

"Ich habe leider nicht mitfighten können für die Podiumsplätze, ich habe in der letzten Runde reißen lassen müssen. Aber ich freue mich mega über die zweite Kugel. Wenn man die zweite Kugel daheim hat, weiß man, dass man über die gesamte Saison der beste Kombinierer war", sagte der zweifache Weltmeister im ORF-Interview.

Mit dem zweiten Gesamtweltcupsieg seiner Karriere schreibt er auch Geschichte. Zwei Titel hatte als einziger Österreicher davor nur Klaus Sulzenbacher 1987/88 und 1989/90 geschafft.