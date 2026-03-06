NEWS

Weltmeisterin! Gruber holt Gold bei der Junioren-WM

Die 17-Jährige jubelt in der Nordischen Kombination über den Titelgewinn.

Weltmeisterin! Gruber holt Gold bei der Junioren-WM Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Katharina Gruber ist Junioren-Weltmeisterin in der Nordischen Kombination!

Die 17-jährige Österreicherin gewinnt am Freitag bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften im Einzel-Gundersen in Lillehammer die Goldmedaille.

Den Grundstein legt Gruber bereits auf der Schanze. Am Ende bringt sie elf Sekunden Vorsprung im Langlauf auf Karina Kozlova (Ukraine) ins Ziel. Dritte wird Yuzuki Kainuma aus Japan.

Bereits im Dezember krönte sich die Österreicherin beim Massenstart in Trondheim zur jüngsten Frau, die je ein Weltcuprennen in der Nordischen Kombination für sich entscheiden konnte.

Mehr zum Thema

Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Nord. Kombi
2
Hattrick! Embacher ist erneut Junioren-Weltmeister

Hattrick! Embacher ist erneut Junioren-Weltmeister

Skispringen
1
Prevc in Lahti disqualifiziert - Tschofenig damit Zweiter

Prevc in Lahti disqualifiziert - Tschofenig damit Zweiter

Skispringen
Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Ski Alpin
ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE Hockey League
Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen
1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Ski Alpin

Kommentare

Nordische Junioren-WM Katharina Gruber ÖSV-Kombinierer Wintersport Nordische Kombination