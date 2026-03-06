Weltmeisterin! Gruber holt Gold bei der Junioren-WM

Katharina Gruber ist Junioren-Weltmeisterin in der Nordischen Kombination!

Die 17-jährige Österreicherin gewinnt am Freitag bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften im Einzel-Gundersen in Lillehammer die Goldmedaille.

Den Grundstein legt Gruber bereits auf der Schanze. Am Ende bringt sie elf Sekunden Vorsprung im Langlauf auf Karina Kozlova (Ukraine) ins Ziel. Dritte wird Yuzuki Kainuma aus Japan.

Bereits im Dezember krönte sich die Österreicherin beim Massenstart in Trondheim zur jüngsten Frau, die je ein Weltcuprennen in der Nordischen Kombination für sich entscheiden konnte.