NEWS

Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Der Weltcup-Führende liegt nach dem Springen in Lahti vorne. Verfolger Jens Oftebro liegt weniger als eine halbe Minute hinten.

Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Johannes Lamparter geht als Führender nach dem Springen auf die Loipe in Lahti.

Mit einem Sprung auf 129,5 Meter stellt er die Tageshöchstweite auf. Obwohl der Österreicher keinen Telemark setzen kann, reicht dies zur Führung.

Hinter dem gesundheitlich leicht angeschlagenen Lamparter liegen beide Oftebro-Brüder und Ilkka Herola. Einar Luraas Oftebro (3. im Weltcup) hat als Zweiter 18 Sekunden Rückstand auf der Loipe.

Jens Luraas Oftebro und Herola gehen ex aequo mit einem Rückstand von 20 Sekunden ins Langlaufen.

Mit einer Hand am Gesamtweltcup-Sieg

Lamparter muss nur 17. werden, um die große Kristallkugel schon vor dem letzten Bewerb zu fixieren. Dann würde Jens Oftebro selbst ein Sieg nicht reichen.

Mit Thomas Rettenegger (+1,06) und Martin Fritz (+1,08) liegen zwei Österreicher knapp außerhalb der Top-Ten nach dem Springen. Franz-Josef Rehrl geht als 15. auf die Loipe. Paul Walcher ist 19. und Stefan Rettenegger 29.

Die legendärsten Brüder der Wintersport-Geschichte

Johannes Thinges und Tarjei Boe
Martin und Simon Fourcade

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen
1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

1. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Ski Alpin
Nika Prevc stellt neuen Rekord im Frauen-Skispringen auf

Nika Prevc stellt neuen Rekord im Frauen-Skispringen auf

Skispringen
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

ICE Hockey League
Einen Monat nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn wieder im Training

Einen Monat nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn wieder im Training

Ski Alpin
6
Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin

Kommentare

Johannes Lamparter Jens Luraas Oftebro Wintersport Nordische Kombination