Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Johannes Lamparter geht als Führender nach dem Springen auf die Loipe in Lahti.

Mit einem Sprung auf 129,5 Meter stellt er die Tageshöchstweite auf. Obwohl der Österreicher keinen Telemark setzen kann, reicht dies zur Führung.

Hinter dem gesundheitlich leicht angeschlagenen Lamparter liegen beide Oftebro-Brüder und Ilkka Herola. Einar Luraas Oftebro (3. im Weltcup) hat als Zweiter 18 Sekunden Rückstand auf der Loipe.

Jens Luraas Oftebro und Herola gehen ex aequo mit einem Rückstand von 20 Sekunden ins Langlaufen.

Mit einer Hand am Gesamtweltcup-Sieg

Lamparter muss nur 17. werden, um die große Kristallkugel schon vor dem letzten Bewerb zu fixieren. Dann würde Jens Oftebro selbst ein Sieg nicht reichen.

Mit Thomas Rettenegger (+1,06) und Martin Fritz (+1,08) liegen zwei Österreicher knapp außerhalb der Top-Ten nach dem Springen. Franz-Josef Rehrl geht als 15. auf die Loipe. Paul Walcher ist 19. und Stefan Rettenegger 29.