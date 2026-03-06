Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Biathletin Selina Ganner holt die nächste Medaille bei der IBU Biathlon Jugend- und Junior:innen-WM in Arber!

Nachdem Ganner bereits am Mittwoch über die Bronzemedaille im Sprint jubeln durfte, folgt nun Gold im Massenstart der Juniorinnen über 9 Kilometer.

Die 17-Jährige setzt sich gegenüber der Französin Adele Ouvrier-Buffet (+10,2) und der zweiten Österreicherin Ilvy Giestheuer (+17,9) durch.

Neben Bronze im Sprint und Gold im Massenstart holte Ganner zuvor bereits in der Mixed-Staffel die Goldmedaille. Die drittplatzierte Ilvy Giestheuer war ebenfalls dabei, auch für sie ist es somit bereits die zweite Medaille bei der Jugend- und Juniorinnen-WM.

Sieg für Wagner im IBU-Cup

Eine weitere Erfolgsnachricht gibt es vom IBU-Cup zu vermelden. Dort holt Lara Wagner im Massenstart ebenfalls den ersten Platz. Sie gewinnt vor Mengin (FRA/+9,7) und Comola (ITA/+20,7).

Mit Anna Juppe als Sechste (+32,5) und Dunija Zdouc (+44,5) als Zehnte schaffen es zwei weitere Österreicherinnen unter die Top ten.