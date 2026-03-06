Prevc in Lahti disqualifiziert - Tschofenig damit Zweiter

Domen Prevc muss doch noch auf seinen Sieg im Gesamtweltcup warten!

Der Slowene wird beim ersten Springen in Lahti am Freitag nachträglich aufgrund eines zu langen Skis (+1cm) disqualifiziert. Damit erbt der Deutsche Philipp Raimund den Tagessieg vor Daniel Tschofenig. Dem Villacher fehlen nur 0,7 Punkte auf Platz eins.

Dritter wird der Bulgare Vladimir Zografski, er steht erstmals auf dem Podest. Für den Deutschen Raimund ist es der erste Weltcupsieg.

Wegen der engen Termindichte und weil es nur das Ersatzspringen für den abgesagten Bewerb in Ruka ist, fällt die Entscheidung bereits nach einem Durchgang.

Die weiteren Österreicher

Mit Maximilian Ortner (7.) landet ein weiterer ÖSV-Adler in den Top 10. Auf Rang 15 ist Jonas Schuster, Jan Hörl muss sich mit Platz 19 zufriedengeben.

Stefan Kraft (21.), Manuel Fettner (22.) und Stephan Embacher (27.), der direkt von der Junioren-WM in Norwegen kommt, landen ebenfalls in den Punkten.