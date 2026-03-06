NEWS

Prevc in Lahti disqualifiziert - Tschofenig damit Zweiter

Der Slowene fixiert in Lahti eigentlich den Gesamtweltcup, wird aber nachträglich aus der Wertung genommen. Daniel Tschofenig landet als bester Österreicher damit auf Rang zwei.

Prevc in Lahti disqualifiziert - Tschofenig damit Zweiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Domen Prevc muss doch noch auf seinen Sieg im Gesamtweltcup warten!

Der Slowene wird beim ersten Springen in Lahti am Freitag nachträglich aufgrund eines zu langen Skis (+1cm) disqualifiziert. Damit erbt der Deutsche Philipp Raimund den Tagessieg vor Daniel Tschofenig. Dem Villacher fehlen nur 0,7 Punkte auf Platz eins.

Dritter wird der Bulgare Vladimir Zografski, er steht erstmals auf dem Podest. Für den Deutschen Raimund ist es der erste Weltcupsieg.

Wegen der engen Termindichte und weil es nur das Ersatzspringen für den abgesagten Bewerb in Ruka ist, fällt die Entscheidung bereits nach einem Durchgang.

Die weiteren Österreicher

Mit Maximilian Ortner (7.) landet ein weiterer ÖSV-Adler in den Top 10. Auf Rang 15 ist Jonas Schuster, Jan Hörl muss sich mit Platz 19 zufriedengeben.

Stefan Kraft (21.), Manuel Fettner (22.) und Stephan Embacher (27.), der direkt von der Junioren-WM in Norwegen kommt, landen ebenfalls in den Punkten.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#18 - Andreas Widhölzl (Österreich) - 18 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen
Hattrick! Embacher ist erneut Junioren-Weltmeister

Hattrick! Embacher ist erneut Junioren-Weltmeister

Skispringen
1
Nika Prevc stellt neuen Rekord im Frauen-Skispringen auf

Nika Prevc stellt neuen Rekord im Frauen-Skispringen auf

Skispringen
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
15. Saisonsieg: Prevc fixiert Gesamtweltcup-Sieg in Lahti

15. Saisonsieg: Prevc fixiert Gesamtweltcup-Sieg in Lahti

Skispringen
Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Zeitplan für die Weltcuprennen in Kranjska Gora

Ski Alpin
ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE Hockey League

Kommentare

Wintersport Skispringen Lahti ÖSV-Adler ÖSV-Skispringer Skisprung-Weltcup Daniel Tschofenig Jan Hörl Stephan Embacher Stefan Kraft