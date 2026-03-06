Nordische Kombination: Sensationeller Heimsieg von Lokalmatadorin

Dank eines unglaublichen Ziel-Sprints schafft es die 18-jährige Finnin Minja Korhonen, vor heimischem Publikum in Lahti ihren ersten Weltcup-Sieg vor der Dominatorin Ida Marie Hagen (NOR/+0,5) einzufahren. Dritte wird mit 18,7 Sekunden Rückstand die US-Amerikanerin Alexa Brabec.

Trotz solider Leistungen in der Loipe haben die Österreicherinnen nichts mit den Podestplätzen zu tun. Lisa Hirner kann ihren siebenten Platz von der Schanze knapp nicht halten und wird als beste ÖSV-Athletin Achte (+2:05,0).

"Es hätte schlechter laufen können"

"Ich habe den Plan in der Lope gut erfüllt. Es hätte schlechter laufen können. Es zeigt, dass ich ein bisschen mitlaufen kann, so macht es zumindest ein bisschen Spaß", so die beste Österreicherin in ORF-Interview.

Auch Claudia Purkerer verliert in der Loipe nur einen Platz und wird schlussendlich mit +3:17,1 Rückstand 15.

"Meine Ausgangsposition nach dem Springen war nicht so gut, für das bin ich eigentlich ganz gut gelaufen", so die ÖSV-Athletin nach dem Wettkampf. Annalena Slamik wird 17. (+5:02.8).

Die Norwegerin Ida Marie Hagen ist bereits fix Siegerin des Gesamtweltcups. Nächstes Wochenende findet der letzte Bewerb in Oslo statt.